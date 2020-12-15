МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Совокупная выдача ипотечных кредитов в России в этом году может впервые в истории превысить сумму в 4 триллиона рублей, при этом нет никаких признаков "ипотечного пузыря", заявили в ВТБ.

Ранее не раз указывалось, что этот год для выдач ипотечных кредитов в России станет рекордным. Так, прогнозировалось, что банки выдадут по итогам года 3,5 триллиона рублей, затем опрошенные РИА Новости эксперты предположили, что граждане наберут ипотеки в этом году на 4 триллиона рублей.

"Нынешняя осень оказалась рекордной для ВТБ – банк выдал почти 300 миллиардов рублей ипотечных кредитов… Пока рано говорить, покажет ли рекордный результат традиционно пиковый декабрь, но в любом случае 2020 год для российского ипотечного рынка станет историческим с точки зрения продаж. Мы не исключаем, что они превысят 4 триллиона рублей", – приводит пресс-служба банка комментарий зампрезидента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова. Власти рассказали, как льготная ипотека повлияла на доходы застройщиков

По его словам, интерес населения к жилищным кредитам остается стабильно высоким, но без "перегрева" рынка. "Мы по-прежнему считаем, что никаких признаков "ипотечного пузыря" в России нет: уровень просрочки не превышает 1%, риск-процедуры банков позволяют говорить о высокой степени устойчивости портфеля, клиенты берут кредиты по рекордно низким ставкам в рамках поддержки со стороны государства", – добавил Печатников.

По итогам января-ноября ВТБ выдал 316 тысяч ипотечных кредитов на 824 миллиарда рублей, что на 31% по количеству договоров и на 40% – по объему выше результата за аналогичный период прошлого года. А в территориальном разрезе лидерами по объему выданных ипотечных кредитов ВТБ стали Московский регион (284,1 миллиарда рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (69,9 миллиарда), Татарстан (31,3 миллиарда), Новосибирская область (29,5 миллиарда) и Свердловская область (24,1 миллиарда рублей). Рынок нефтепродуктов: биржа вместо демпфера

Одним из ключевых драйверов роста этого рынка остается ипотека с господдержкой. На сегодняшний день ВТБ выдал по ней 57 тысяч кредитов на сумму 178 миллиардов рублей. По словам Печатникова, пролонгация сроков госпрограммы не привела к резкому сокращению спроса на ипотеку.