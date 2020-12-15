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"Аэрофлот" выделил спецместа для COVID-диссидентов без масок
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Российская авиакомпания "Аэрофлот" выделила специальные места для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полета, сообщила журналистам пресс-секретарь... ПРАЙМ, 15.12.2020
коронавирус, аэрофлот, туризм, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" выделила специальные места для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полета, сообщила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.
"Действительно, "Аэрофлот" заявил об усилении контроля соблюдения масочного режима. В том числе, компания ввела дополнительное информирование для пассажиров о невозможности совершения полёта для пассажиров, по любым причинам не готовым выполнять требования Роспотребнадзора. Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров. Поэтому, для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места", — сказала Спивакова.
"Это общемировая практика, и, конечно, вынужденная мера. Ее применение не исключает применение других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту", — продолжила она.
"Аэрофлот" в понедельник сообщил, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту и не будет пускать в самолет пассажиров без медицинских масок.
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