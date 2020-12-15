МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" выделила специальные места для пассажиров, которые отказываются оставаться в маске во время полета, сообщила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

"Действительно, "Аэрофлот" заявил об усилении контроля соблюдения масочного режима. В том числе, компания ввела дополнительное информирование для пассажиров о невозможности совершения полёта для пассажиров, по любым причинам не готовым выполнять требования Роспотребнадзора. Для нас критически важно в сложившейся ситуации обеспечить безопасность всех пассажиров. Поэтому, для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места", — сказала Спивакова. "Аэрофлот" надеется на восстановление авиасообщения с апреля

"Это общемировая практика, и, конечно, вынужденная мера. Ее применение не исключает применение других мер ответственности за нарушение правил использования средств индивидуальной защиты на борту", — продолжила она.

"Аэрофлот" в понедельник сообщил, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой усиливает контроль за соблюдением масочного режима на борту и не будет пускать в самолет пассажиров без медицинских масок.

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