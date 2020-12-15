МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Производство нерафинированных растительных масел и их фракций в России в ноябре 2020 года увеличилось по сравнению с ноябрем прошлого года, при этом выпуск сахара и муки, напротив, снизился, следует из материалов Росстата.

"Изготовление масел растительных и их фракций нерафинированных составило 688 тысяч тонн, что на 0,2% больше, чем в ноябре 2019 года, но на 0,7% меньше, чем месяцем ранее. За одиннадцать месяцев текущего года произведено 6,6 миллиона тонн растительных масел", — говорится в сообщении.

В свою очередь изготовление сахара (белый свекловичный или тростниковый) в ноябре составило 1,1 миллиона тонн, что на 29,7% меньше, чем в ноябре прошлого года и на 27,7% меньше, чем в октябре 2020 года. За 11 месяцев произведено 5,1 миллиона тонн сахара. Подсчитана динамика трат россиян на подсолнечное масло и сахар за год

"Значительное снижение объемов производства сахара в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, обусловленное окончанием сезона переработки сахарной свеклы и наблюдается в Краснодарском крае, Белгородской, Липецкой и Воронежской областях", — поясняет статистическое ведомство.

В свою очередь производство пшеничной и пшенично-ржаной муки, по данным Росстата, за 11 месяцев уменьшилось на 2% — до 7,7 миллиона тонн. Выпуск муки в ноябре снизился на 6,7% в годовом выражении и на 4,3% — в месячном.

"Выпуск крупы и муки грубого помола из пшеницы в ноябре 2020 года составил 28,7 тысячи тонн, что на 0,2% больше, чем в ноябре прошлого года, но на 8% меньше, чем месяцем ранее. За одиннадцать месяцев 2020 года произведено 302,4 тысячи тонн крупы", — добавляется в сообщении. Цены на сахар и масло под контролем. Почему это плохо?

Производство риса в ноябре составило 40,8 тысячи тонн (на 10,3% меньше, чем в ноябре 2019 года, на 18,8% меньше, чем в октябре 2020 года). Производство в январе-ноябре составило 374,7 тысячи тонн. Гречки в ноябре изготовлено 43,7 тысячи тонн (на 2,3% больше, чем в ноябре 2019 года, на 9,9% меньше, чем в октябре). Производство за 11 месяцев составило 400,4 тысячи тонн.

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