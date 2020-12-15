МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ в среду обсудит отмену обязанности организаций представлять бухгалтерскую отчетность и аудиторские заключения о ней в госорганы, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязанности представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в государственные органы", — говорится в сообщении. СМИ: кабмин поддержит Джонсона, если он решит провести Brexit без сделки

Отмечается, что законопроект позволит повысить эффективность управления финансами за счет цифровизации процессов формирования финотчетности, системы контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.

Правительство РФ в ноябре отменило дублирующие требования к предоставлению финансовой отчётности для ряда организаций, они утратят силу 1 января 2022 года. С 2020 года отчётность и аудиторские заключения, направляемые в ФНС, отражаются в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчётности (ГИР БО). Эта система, упрощает взаимодействие организаций с государством, а также обеспечивает доступ контролирующих органов к необходимым финансовым сведениям. Путин раскритиковал правительство за рост цен на продукты питания

Параллельно в отношении некоторых организаций продолжают действовать требования, связанные с передачей финансовых отчётов напрямую в госорганы, минуя ФНС. В связи с запуском ГИР БО, выполняющего функцию единого источника информации, такие требования утратили актуальность и будут упразднены, отмечал в ноябре кабмин. Это решение, в частности, касается ФГУПов, поставщиков электроэнергии, естественных монополий и операторов электронных площадок в сфере закупок.

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