2020-12-16T09:40:00+03:00
2020-12-16T09:42:23+03:00
2020-12-16T09:40:00+03:00
2020
https://1prime.ru/business/20201216/832594614.html
Производитель "Спутник V" начинает поставки вакцины
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российская биотехнологическая компания Biocad начинает поставки вакцины "Спутник V" от коронавируса для проведения масштабной вакцинации в России,... ПРАЙМ, 16.12.2020
biocad, вакцина, россия, новости, бизнес, фармацевтика, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83235/28/832352879.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83235/28/832352879.jpg
https://1prime.ru/images/83235/28/832352878.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83235/28/832352878.jpg
https://1prime.ru/images/83235/28/832352866.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83235/28/832352866.jpg
https://1prime.ru/health/20201210/832548071.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российская биотехнологическая компания Biocad начинает поставки вакцины "Спутник V" от коронавируса для проведения масштабной вакцинации в России, сообщили РИА Новости в Biocad.
"Биотехнологическая компания Biocad начала поставлять вакцину от COVID-19 в Центр имени Гамалеи для масштабной вакцинации от коронавируса в стране", — рассказали в компании.
Президент РФ Владимир Путин в начале декабря поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь обеспечив прививками группы риска.
"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.