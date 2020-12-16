МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российская биотехнологическая компания Biocad начинает поставки вакцины "Спутник V" от коронавируса для проведения масштабной вакцинации в России, сообщили РИА Новости в Biocad.

"Биотехнологическая компания Biocad начала поставлять вакцину от COVID-19 в Центр имени Гамалеи для масштабной вакцинации от коронавируса в стране", — рассказали в компании. Вакцина от COVID-19 взвинтила спрос на сухой лед

Президент РФ Владимир Путин в начале декабря поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь обеспечив прививками группы риска.

"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.