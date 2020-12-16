МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", обнуляет торговую наценку на семь социально значимых товаров, включая макароны и хлеб, говорится в сообщении ритейлера.

"X5 Retail Group приняла решение с 16 декабря установить нулевую торговую наценку на группу социально значимых товаров….Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, чёрный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко", — сообщает компания. "Магнит" работает над удержанием цен на товары

Ритейлер указывает, что торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) будут покрыты за счет компании. "На полках магазинов такие товары будут помечены специальными ценниками", — отмечается в релизе.

"Обнуление наценки позволит снизить розничные цены на востребованные товары первой необходимости, что особенно важно сегодня для социально незащищенных групп. Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей", — сказал главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в релизе.

Компания указывает, что помимо инициативы по снижению цен на ряд товаров X5 участвует в работе с профильными ведомствами и поставщиками для формирования межотраслевых соглашений о сдерживании цен на растительное масло и сахар. Рубль ушел в отрыв. Что будет с ценами и доходами россиян

Правительство на этой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, производители и торговые сети должны до 20 декабря заключить соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Источники РИА Новости сообщили, что подписание соглашений ожидается сегодня, 16 декабря.