МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Меры по сдерживанию роста цен на продукты временные, не надо этим увлекаться, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Хочу особо подчеркнуть: все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый "регуляторный раж", чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций", — сказал он. В Кремле рассказали о мерах кабмина для стабилизации цен на продукты

Глава кабмина подчеркнул, что этими инструментами надо пользоваться своевременно, когда увеличиваются цены на продукты, и отказываться от административных мер, когда ситуация стабилизируется.

СОГЛАШЕНИЯ О ЦЕНАХ НА ПРОДУКТЫ

Соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло будут подписаны сегодня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня будут подписаны соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло между министерством сельского хозяйства, министерством промышленности и торговли и отраслевыми ассоциациями, а также рядом крупнейших федеральных сетей", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Он добавил, что в дальнейшем к соглашению присоединятся региональные торговые сети и поставщики. В Минпромторге рассказали, как зафиксируют цены на сахар и масло

Правительство в понедельник объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, производители и торговые сети должны до 20 декабря заключить соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Правительство оперативно подготовило оперативно решения для стабилизации цен на продукты, это позволит контролировать ситуацию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство оперативно подготовило все необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания. В том числе, меры системного характера. И это позволит не только сейчас, но и в будущем быстро и четко реагировать на любые вызовы и не допускать необоснованного роста цен", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Правительство в понедельник объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, производители и торговые сети должны до 20 декабря заключить соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Рубль ушел в отрыв. Что будет с ценами и доходами россиян

Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".