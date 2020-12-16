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Россия разрешила ввоз томатов еще четырех азербайджанских производителей
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Россельхознадзор с 17 декабря разрешает ввоз в Россию томатов еще с четырех предприятий Азербайджана, говорится в сообщении российского ведомства. Во вторник Россельхознадзор... ПРАЙМ, 16.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Москва, 16 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 17 декабря разрешает ввоз в Россию томатов еще с четырех предприятий Азербайджана, говорится в сообщении российского ведомства.
Во вторник Россельхознадзор сообщал, что разрешил с 16 декабря ввоз в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана.
"Россельхознадзор считает возможным разрешить ввоз из Азербайджанской республики на территорию Российской Федерации томатов с 17 декабря 2020 года под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики с предприятий, расположенных в районах, где ранее не были зафиксированы выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов", — говорится в сообщении.
Разрешения выданы предприятиям: "Геотермал" (Курдемирский район), Шукуров Илькин Мирзахан (Масаллинский район), ООО "Gp Alfa greenhouse" (Салянский район), ООО "Hajigabul greenhouse" (Гаджыгабудский район).
Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой.