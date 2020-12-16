2020-12-16T17:23:42+03:00
2020-12-16T17:23:42+03:00
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Минсельхоз заявил о готовности производителей гречки снизить цены
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Производители гречихи Алтайского края, Орловской области и Башкирии готовы снизить отпускные цены на гречневую крупу, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам серии... ПРАЙМ, 16.12.2020
цены на продовольствие, гречка, новости, экономика, бизнес, потребрынок, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Производители гречихи Алтайского края, Орловской области и Башкирии готовы снизить отпускные цены на гречневую крупу, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам серии совещаний, которые глава министерства Дмитрий Патрушев провел с производителями различных категорий сельхозпродукции и продовольствия.
"В ходе совещания по ситуации на рынке гречихи и гречневой крупы было отмечено, что в настоящий момент цены на эту продукцию стабилизировались. Этой тенденции в дальнейшем будет способствовать более высокий урожай данной культуры в текущем году", — сообщает министерство.
"Кроме того, производители Алтайского края, Орловской области и Республики Башкортостан, на которые приходится порядка 70% производства данной культуры в стране, заявили о намерении снизить отпускные цены на гречневую крупу", — добавляет Минсельхоз.
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