МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Время в пути по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут, сообщил заместитель гендиректора РЖД Сергей Кобзев.

Ранее сообщалось, что время по ВСМ между двумя городами составит порядка 2 часов. "Время в пути между столицами сократится до 2 часов 15 минут", — сообщил Кобзев в среду на совещании в Совете Федерации.

В презентации Кобзева, представленной в ходе выступления, уточнятся, что это время в пути без учета остановок. Транспорт и экспорт станут драйверами роста российской экономики

"Москва и Санкт-Петербург фактически будут находиться, как мы говорим, в едином двухчасовом поясе агломерационной доступности. Это уже сложившаяся мировая практика крупных агломераций. При этом график движения поездов будет предусматривать подключение к этой высокоскоростной магистрали городов Твери, Клина, и для нас очень существенным элементом является — город Великий Новгород", — продолжил замгендиректора компании.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД ведут разработку проектной документации ВСМ Петербург — Москва в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Ориентировочная стоимость дороги в разное время оценивалась в 1,5-1,7 триллиона рублей. Строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планировалось начать в 2022 году и завершить к 2027 году. По предварительным подсчетам, пассажиропоток новой линии к 2030 году составит 23,3 миллиона человек.

ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Стоимость строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом при установлении налоговых льгот составит 1,390 триллиона рублей, и из госбюджета потребуется минимум госсредств — 50 миллиардов рублей, следует из презентации замгендиректора РЖД Сергея Кобзева и его слов.

"Потребность в финансировании на этапе строительства и эксплуатации проекта… с изменениями в НК (с учетом налоговых льгот) … 1 390 миллиардов рублей", — говорится в презентации, представленной в среду на совещании в Совете Федерации. Там указывается, что из этой суммы 768 миллиардов рублей (55,3%) составит внебюджетное финансирование, 572 миллиарда рублей (41,7%) – средства РЖД, 50 миллиардов рублей (3,6%) – средства федерального бюджета. Рубль ушел в отрыв. Что будет с ценами и доходами россиян

"Финансовая модель проекта рассчитана таким образом, чтобы минимизировать нагрузку на бюджет РФ. Бюджетные средства планируется привлекать не ранее 2025 года. Их объем минимизирован и составляет всего лишь 3,6% от общей стоимости проекта — это около 50 миллиардов рублей. При этом основная финансовая нагрузка, а также задачи по привлечению внебюджетного финансирования ложатся на РЖД", — сообщил Кобзев.

Он отметил, что данная финмодель сбалансирована и предусматривает установление ставки 0% по налогам на имущество на все объекты недвижимого имущества, составляющие инфраструктуру ВСМ, а также установление ставки НДС 0% в отношении услуг высокоскоростной магистрали, услуг по предоставлению в аренду использованию инфраструктуры ВСМ.

"Без специальных налоговых решений дополнительная потребность в финансировании на этапе эксплуатации составит 660 миллиардов рублей, при этом объем прямой господдержки будет составлять 712 миллиардов рублей. Кроме этого, существенно снижается привлекательность проекта для потенциальных инвесторов, так как NPV (чистая приведенная стоимость) снизится более чем на 704 миллиарда и простой срок окупаемости увеличится с 19 лет до 24 лет в случае отсутствия специальных налоговых решений", — отметил замгендиректора компании. Томаты дороже мяса. Чем обернется очередное "овощное эмбарго"

Он пояснил, что это может привести к невозможности реализации проекта: как минимум, не будут решены задачи привлечения внебюджетных источников капитала, а также не будет решена задача реализации объемов прямой господдержки. "Если специальные налоговые решения будут предоставлены, то за счет поступления налога на прибыль в период до 2059 года выполненные нами расчеты показывают увеличение доходов бюджета на 2,6 триллиона рублей. С первого полного года эксплуатации проект выходит на операционную окупаемость, то есть операционная прибыль в 2028 году составит порядка 104 миллиардов рублей", — резюмировал он.