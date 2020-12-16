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2020
https://1prime.ru/business/20201216/832600098.html
Минсельхоз рассказал, когда снизятся цены на подсолнечное масло и сахар
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Цены на подсолнечное масло и сахар в России в рамках соглашений о стабилизации цен должны снизиться в течение пяти дней: отпускная цена на сахар от производителя составит 36... ПРАЙМ, 16.12.2020
россия, цены, минсельхоз, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Цены на подсолнечное масло и сахар в России в рамках соглашений о стабилизации цен должны снизиться в течение пяти дней: отпускная цена на сахар от производителя составит 36 рублей за килограмм, на масло — 95 рублей, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе подписания соглашений, отметив при этом, что стоимость уже начала снижаться.
"Цена на сахар-песок составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей. Эти меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года. В соответствии с положениями соглашений цена должна скорректироваться в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем, по нашей информации, уже сегодня происходит снижение", — сказал Патрушев.