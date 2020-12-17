МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Несколько десятков штатов США подали антимонопольный судебный иск против американского технологического гиганта Google, сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

"Я вместе с 37 коллегами из других штатов подаю иск против Google, чтобы покончить с его незаконной монополией в поисковом сервисе", — заявила генпрокурор в Twitter.

"Своими незаконными действиями компания гарантировала, что сотни миллионов людей в поисках ответа прежде всего обращаются к Google. Но чтобы понять, что неконтролируемая корпоративная власть не должна иметь непропорциональный контроль над нашей информацией – для этого не надо искать ответ в интернете", — говорится в отдельном заявлении офиса Джеймс. Акции Google и Facebook под давлением

Власти США подают иск против Google не в первый раз. Минюст США 20 октября подал иск против Google, заявив, что компания добивалась монополии в поиске и рекламе с помощью соглашений о предоставлении исключительных прав.

В среду, 16 декабря группа штатов во главе с генпрокурором Техаса подала отдельный иск, также касающийся доминирования Google в области сетевой рекламы.

Google давно отрицает обвинения в монополизме, заявляя, что приносит пользу потребителям, и назвала антимонопольный иск минюста США необоснованным.

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