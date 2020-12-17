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Североевропейский банк Nordea уходит из России
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Группа Nordea решила сосредоточиться на бизнесе в скандинавском регионе и частично свернуть международную сеть, в том числе будет закрыт "Нордеа банк" в России, говорится в... ПРАЙМ, 17.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Группа Nordea решила сосредоточиться на бизнесе в скандинавском регионе и частично свернуть международную сеть, в том числе будет закрыт "Нордеа банк" в России, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
"В соответствии с утвержденной стратегией группа Nordea сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе, поэтому было принято решение о частичном закрытии международной сети, в том числе бизнеса в России", — сказано в сообщении.
Отмечается, что "Нордеа банк" обеспечит выполнение всех обязательств перед клиентами и предоставит комфортные условия для закрытия счетов клиентов.
"В процессе ликвидации банк будет строго выполнять все требования российского законодательства", — заверили в группе.
"Нордеа банк" работает в России с 1994 года, является частью одной из крупнейших европейских банковских групп. Согласно рейтингу РИА Новости, кредитная организация на 1 октября занимала 258-е место в российской банковской системе с активами в размере 0,45 миллиарда рублей.
Экономическое издание Global Finance ранее включило Nordea в число 50 самых надежных банков мира.
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