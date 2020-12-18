БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Первая поставка "голубого топлива" из Азербайджана по Южному газовому коридору (ЮГК) ожидается уже в текущем году, говорится в заявлении Совета стран ЕС.

В пятницу состоялся совет по сотрудничеству ЕС и Азербайджана. Зачем Турции снова понадобился российский газ

"ЕС и Азербайджан отметили очень хорошее взаимодействие в энергетическом секторе. Первая отгрузка газа из Азербайджана по Южному газовому коридору ожидается до конца 2020 года", — говорится в релизе по итогам этого совета.

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