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Совет Европы: поставки газа по Южному коридору ожидаются в конце года
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Первая поставка "голубого топлива" из Азербайджана по Южному газовому коридору (ЮГК) ожидается уже в текущем году, говорится в заявлении Совета стран ЕС. В пятницу состоялся совет... ПРАЙМ, 18.12.2020
поставки газа, газ, югк, новости, экономика, бизнес, потребрынок, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Первая поставка "голубого топлива" из Азербайджана по Южному газовому коридору (ЮГК) ожидается уже в текущем году, говорится в заявлении Совета стран ЕС.
В пятницу состоялся совет по сотрудничеству ЕС и Азербайджана.
"ЕС и Азербайджан отметили очень хорошее взаимодействие в энергетическом секторе. Первая отгрузка газа из Азербайджана по Южному газовому коридору ожидается до конца 2020 года", — говорится в релизе по итогам этого совета.
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