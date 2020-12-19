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https://1prime.ru/business/20201219/832623609.html
Эксперт рассказал, в каких случаях лучше платить наличными
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Выбирая между оплатой наличными или картой люди, как правило, исходят из безопасности покупки. Многие интернет-магазины предлагают покупателям на выбор несколько способов оплаты... ПРАЙМ, 19.12.2020
наличные деньги, банковская карта, оплата услуг, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Выбирая между оплатой наличными или картой люди, как правило, исходят из безопасности покупки. Многие интернет-магазины предлагают покупателям на выбор несколько способов оплаты. Разумеется, большинство покупателей выбирают второе, рассказал агентству "Прайм" руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической компании "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Константинов.
"Оплата наличными в некоторых случаях позволяет уберечь свои деньги от мошенников или не столкнуться со сложным возвратом денег за товар ненадлежащего качества", — поясняет юрист.
Кроме того, в некоторых случаях могут возникнуть сомнения в безопасности оплаты картой, например, если продавец просит карту, чтобы уйти с ней в другое помещение или настаивает на том, чтобы покупатель вставил карту в терминал оплаты, добавляет он.
Константинов считает, что предпочтение наличным стоит отдавать при оплате товаров и продуктов в небольших магазинах и несетевых заведениях. Дело в том, что там вероятность наткнуться на так называемые скиммеры — устройства, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к данным вашей карты, — выше. Распознать их визуально довольно трудно, поэтому, лучше с собой иметь наличные, заключил юрист.
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