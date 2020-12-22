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https://1prime.ru/business/20201222/832657087.html
ВТБ может войти в капитал "Первого канала"
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ВТБ рассматривает возвращение в капитал "Первого канала", из которого вышел осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал... ПРАЙМ, 22.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. ВТБ рассматривает возвращение в капитал "Первого канала", из которого вышел осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала", — говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала "Первого канала", вследствие которого государство сократит свою долю до 34% с 51% и получит "золотую акцию".
В конце сентября стало известно, что ВТБ вышел из капитала "Первого канала", в котором через "ВТБ Капитал" владел 20%.