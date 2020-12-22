МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. ВТБ рассматривает возвращение в капитал "Первого канала", из которого вышел осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала", — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала "Первого канала", вследствие которого государство сократит свою долю до 34% с 51% и получит "золотую акцию".

В конце сентября стало известно, что ВТБ вышел из капитала "Первого канала", в котором через "ВТБ Капитал" владел 20%.