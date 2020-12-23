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Россия отменяет ограничения на ввоз азербайджанских томатов
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Россельхознадзор с 24 декабря отменяет ограничения на поставки в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий, сообщил журналистам замруководителя российского ведомства Антон... ПРАЙМ, 23.12.2020
поставки томатов из азербайждана, новости, экономика, бизнес, потребрынок
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 24 декабря отменяет ограничения на поставки в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий, сообщил журналистам замруководителя российского ведомства Антон Кармазин.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о снятии с 24 декабря 2020 года временных ограничений на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли", — сказал Кармазин.
Он указал, что ограничения отменяются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджана и под гарантии данного ведомства.
Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. На прошлой неделе ведомство сообщило об отмене ограничений на ввоз помидоров и яблок для нескольких предприятий страны.
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