МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил в семенах томатов, которые ввозились в Россию из Израиля, вирус коричневой морщинистости плодов томата — опасного вирусного заболевания, говорится в сообщении российского ведомства. Россия снимает ограничения с узбекских томатов и перцев

"Россельхознадзор обеспокоен выявлением в израильских семенах томатов опасного вирусного заболевания. Россельхознадзор выявил в семенах томатов, поставленных в Россию из Израиля компанией-экспортером Nirit Seeds Ltd, вирус коричневой морщинистости плодов томата… — объект, в отношении которого введена временная карантинная фитосанитарная мера", — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, удостоверяющим ее соответствие всем российским требованиям, выданным Национальной организацией по карантину и защите растений Израиля.

Россельхознадзор в начале декабря предложил службе защиты растений и инспекции министерства сельского хозяйства и развития сельскохозяйственных регионов Израиля в возможно короткий срок провести переговоры, чтобы обсудить ситуацию и вопрос о дальнейших поставках в Россию семенного материала из данного питомника.

"Однако на сегодняшний день ответ от израильской стороны не получен, в том числе и информация о принятых израильской стороной фитосанитарных мерах и результатах официального расследования по указанному факту", — указывает ведомство.

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