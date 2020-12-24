МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. В Нью-Йорке у медицинского работника возникла серьезная аллергическая реакция после введения дозы вакцины от коронавируса Pfizer, пишет Newsweek. Евросоюз одобрил вакцину Pfizer/BioNTech против коронавируса

По словам официальных лиц, в городе, где людям сделали более чем 30 тысяч прививок, этот случай стал первым.

Пациенту оказали медицинскую помощь, он находится в стабильном состоянии.

Других подробностей не приводится.

Департамент здравоохранения Нью-Йорка заявил, что из-за вакцин действительно могут быть побочные эффекты и аллергические реакции, хотя это и встречаются редко.

По состоянию 18 декабря шесть человек перенесли анафилаксию после вакцинации Pfizer. На тот момент этой вакциной привили 272 001 человека. Таким образом, то, что произошло с медработником в Нью-Йорке, может быть седьмым случаем.

Медицинским работникам рекомендуется наблюдать за людьми, которым вводят вакцину Pfizer COVID, в течение 15 минут после процедуры — или 30 минут, если у них в анамнезе есть серьезные аллергические реакции.

Отмечается, что все шесть случаев произошли в тот период, когда реакцию пациентов на введение препарата отслеживали, им незамедлительно оказали помощь.

Читайте также:

Аргентинский самолет с дозами вакцины "Спутник V" вылетел из Москвы