МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Компания "Промомед", разработавшая препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир", разместила на Московской бирже дебютный выпуск облигаций в объеме 1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Холдинговая компания "Промомед ДМ" разместила трехлетние биржевые облигации серии 001P-01 с полугодовыми купонами под поручительство производственной площадки АО "Биохимик", принадлежащей "Промомеду". Организаторами выступили Райффайзенбанк, банк "Открытие" и "Универ Капитал". Заявки на облигации компания собирала в среду, изначально ориентируя инвесторов на объем размещения 0,5-1 миллиард рублей и ставку первого купона в диапазоне 9-9,5% годовых. В итоге была установлена ставка купона на уровне 9,5% годовых. Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Впервые за последние несколько лет на рынке появились облигации российской фармацевтической компании, что позволяет инвесторам диверсифицировать свои портфели инструментами с фиксированной доходностью предприятия отрасли. И размещение сопровождалось высоким спросом инвесторов. Так, переподписка на момент закрытия книги была более чем 1,3 раза, рассказал РИА Новости Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских услуг Райффайзенбанка.

"Успеху сделки, на наш взгляд, способствовали несколько факторов: дефицит отрасли в рынке, устойчивое финансовое положение компании и перспективы развития, наличие независимой оценки в виде рейтинга "Эксперт РА" и интересная доходность. Мы ожидаем высокой активности в бумаге и на вторичном рынке", — сообщил он. Под знаком пандемии: здоровье людей дороже прибылей

"Заём изначально таргетировался как среди институциональных, так и розничных инвесторов. В этой связи мы рады были увидеть в книге разные классы инвесторов, такие как банки и управляющие компании. Участие физических лиц было также большим, на их долю пришлось более 50% общего спроса… Нам кажется, что потенциал рублевого рынка облигаций для фармацевтических и медицинских компаний высокий, мы видим большой запрос инвесторов на антицикличные отрасли и новые имена в них. В этой связи, безусловно, могут быть новые интересные сделки на рынке", — заключил он.

Препарат от коронавируса "Арепливир" входит в методические рекомендации Минздрава России по лечению коронавирусной инфекции и распоряжением правительства РФ включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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