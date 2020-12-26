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Завод "Соллерс Форд" уходит в отпуск до 11 января
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Завод "Соллерс Форд" в Елабуге с 28 декабря уйдёт в корпоративный отпуск до конца года, производство автомобилей возобновится 11 января, сообщили в пресс-службе компании. "С 28 по... ПРАЙМ, 26.12.2020
автозавод, соллерс, новости, экономика, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАЗАНЬ, 26 дек — ПРАЙМ. Завод "Соллерс Форд" в Елабуге с 28 декабря уйдёт в корпоративный отпуск до конца года, производство автомобилей возобновится 11 января, сообщили в пресс-службе компании.
"С 28 по 31 декабря на елабужском заводе запланирован ежегодный корпоративный отпуск. В этот период будут проведены плановые работы по обслуживанию, ремонту и наладке оборудования", — сказал собеседник агентства.
Также, по его информации, во время новогодних каникул дефицита автомобилей в Transit-центрах не ожидается, а производство автомобилей Ford Transit на заводе будет возобновлено после новогодних каникул – 11 января
Производство автомобилей Ford Transit налажено на заводе "Соллерс Форд" в Елабуге по технологии полного цикла. Линейка базовых версий включает в себя цельнометаллический фургон, автобус и шасси. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 141 различную модификацию. Ford Transit – один из самых востребованных на рынке автомобилей в сегменте LCV.
ООО "Соллерс Форд" — обновленное совместное предприятие ПАО "Соллерс" и Ford Motor Company. Производит автомобили Ford Transit по технологии полного цикла на собственном заводе в ОЭЗ "Алабуга". "Соллерс" — управляющий акционер с долей 51% в уставном капитале.
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