КАЗАНЬ, 26 дек — ПРАЙМ. Завод "Соллерс Форд" в Елабуге с 28 декабря уйдёт в корпоративный отпуск до конца года, производство автомобилей возобновится 11 января, сообщили в пресс-службе компании.

"С 28 по 31 декабря на елабужском заводе запланирован ежегодный корпоративный отпуск. В этот период будут проведены плановые работы по обслуживанию, ремонту и наладке оборудования", — сказал собеседник агентства. В Ford объяснили, почему отказались от выпуска седанов

Также, по его информации, во время новогодних каникул дефицита автомобилей в Transit-центрах не ожидается, а производство автомобилей Ford Transit на заводе будет возобновлено после новогодних каникул – 11 января

Производство автомобилей Ford Transit налажено на заводе "Соллерс Форд" в Елабуге по технологии полного цикла. Линейка базовых версий включает в себя цельнометаллический фургон, автобус и шасси. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 141 различную модификацию. Ford Transit – один из самых востребованных на рынке автомобилей в сегменте LCV.

ООО "Соллерс Форд" — обновленное совместное предприятие ПАО "Соллерс" и Ford Motor Company. Производит автомобили Ford Transit по технологии полного цикла на собственном заводе в ОЭЗ "Алабуга". "Соллерс" — управляющий акционер с долей 51% в уставном капитале.

Читайте также:

Составлен топ-5 разочаровавших россиян автомобилей