МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. До Нового года осталось всего несколько дней, на прилавках все чаще можно встретить контрафактную красную икру — подделку или без документов. Директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева рассказала агентству "Прайм", какую икру покупать небезопасно и как ее проверить на подлинность. Красная икра в России дорожает больше, чем обычно

Наилучший срок производства — с мая по октябрь, а вот "декабрьская" икра может оказаться подделкой.

"При покупке красной икры в жестяной банке, следует проверить дату изготовления продукта: лучшей икрой будет та, что изготовлена в сезоны вылова — примерно с середины мая по конец октября. Икра, изготовленная в декабре — не лучшего качества, так как была предварительно заморожена", — отмечает эксперт.

Буслаева советует выбирать икру с маркировкой "ГОСТ" на упаковке и изготовленную в местах традиционного лова рыбы — на Камчатке и Сахалине. "Необходимо проверить, выбит ли номер на банке наружу, а не внутрь. На производстве делают именно так", — отмечает эксперт Роскачества.

Не заводская икра имеет достаточно высокий риск фальсификата. Например, ее могут смешать с икрой более дешевых видов или вообще добавить икру, сделанную из растительного сырья. Потребитель не может самостоятельно определить, какие консерванты содержаться в таком продукте. "Есть такой вредный для здоровья человека консервант — уротропин. Он с 2010 года в России запрещен, однако его до сих пор используют браконьеры для того, чтобы сохранять икру в надлежащем виде", — сказала она. Новогодний стол россиян будет на 35% дороже, чем год назад

Покупая икру на развес, потребитель не может быть уверен в том, что этот продукт соответствует требованиям безопасности технического регламента на данный продукт. "То есть нельзя узнать, безопасна ли икра с точки зрения микробиологических показателей. Неизвестно, в каком виде она доставлялась и сколько она лежала до того, как ее начали фасовать по пластиковой таре", — объясняет Буслаева.

Она также заключила, что не стоит приобретать красную икру на уличных развалах. Качественную икру можно найти либо в супермаркетах, либо в специализированный рыбных магазинах. Сетевые магазины обязательно проверяют документы на продукты, у них есть критерии по безопасности качеству икры, которая допускается на прилавок.