МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. С начала наступающего года для владельцев частных домов установлены новые запреты в целях обеспечения пожарной безопасности. Запрещено разводить огонь, в том числе для сжигания мусора и опавших листьев. Будет также запрещено устраивать свалки горючих отходов в местах общего пользования, которые прилегают к жилым домам, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Гречкин и Партнеры" Яна Любимова. Юрист рассказал о новых запретах для курильщиков в 2021 году

"Устанавливается запрет разводить костры для приготовления пищи. Манипуляции с огнём можно будет проводить только в специально отведённых для этого местах. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафные санкции согласно статье 20.4 КОАП — 2000 рублей для физических лиц. В случае возникновения пожара из-за разведения огня сумма штрафа возрастёт до 5000 рублей", — предупреждает адвокат.

В России все, что касается проверки соблюдения правил пожарной безопасности гражданами и организациями, осуществляется Государственным пожарным надзором. По мнению эксперта, ужесточение правил может пойти на пользу охраняемыми правоотношениям, связанным с пожарной безопасностью. Меры могут сократить количество возгораний и, соответственно, снизить риски уничтожения зданий в результате пожара. Названы новые штрафы и запреты для владельцев жилья в 2021 году

"При этом могут возникнуть проблемы с контролем соблюдения исполнения указанных правил — инспекторы пожарной охраны вряд ли станут патрулировать участки, прилегающие к частным домам. Поэтому считаю, что о нарушении правил пожарной охраны гражданами может стать известно только постфактум — когда уже случится возгорание", — заключила Любимова.