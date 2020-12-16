МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. С 1 января 2021 года начинает действовать постановление правительства № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Этот документ будет регулировать правила безопасности в многоквартирных домах и на территориях населенных пунктов. О том, как это отразится на владельцах недвижимости, рассказывает РБК, ссылаясь на комментарии юристов.

ПОДВАЛЫ И ЧЕРДАКИ

С января 2021 года жители многоквартирных домов не смогут хранить на чердаках и цокольных этажах личные вещи. Адвокат Виктория Данильченко (Коллегия адвокатов Виктории Данильченко)уточнила в своем комментарии РБК, что "во многоэтажках запрещается: использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов".

Она добавила, что причиной этого запрета служит не только нарушение правил противопожарной безопасности, но и незаконная перепланировка.

РЕШЕТКИ НА ОКНАХ

Согласно постановлению, с января 2021 года на аварийных окнах в многоквартирных домах владельцам квартир и управляющим компаниям будет запрещено ставить решетки. Данильченко подчеркнула, что, "согласно новым правилам, установка глухих (то есть неоткрывающихся) решеток на окна и приямки для окон подвалов, если они являются аварийными выходами, недопустима". Она предупредила, что "претензии со стороны пожарной инспекции по поводу глухих решеток могут возникнуть и к окнам первого этажа, если те обозначены как аварийный выход".

ПАРКОВКА АВТО

С 2021 года машины нельзя будет парковать в определенных местах двора у многоэтажного дома. "Вводится отдельный запрет на парковку автомобилей возле дома, если при этом закрывается место вывода на фасад патрубков для пожарной техники или автомобиль стоит на крышке колодца пожарного гидранта", — отметила адвокат Наталья Тарасова. С 1 января россиянам могут начислить штраф за неуплату ЖКУ за 2020 год

БАЛКОНЫ И КОНДИЦИОНЕРЫ

Согласно постановлению правительства, с нового года в российских многоэтажках нельзя будет закрывать общий балкон. Данильченко напомнила, что также на лестничных площадках, в поэтажных коридорах, а также на пожарных лестницах на фасадах домов нельзя будет размещать внешние блоки кондиционеров.

СВЕЧИ НА БАЛКОНЕ

С 2021 года россиянам будет запрещено оставлять источники открытого огня без присмотра в многоэтажках. "К этим источникам относятся непотушенная сигарета, свеча или керосиновая лампа. Штраф за нарушение может составить до 5 тысяч рублей. Однако пока не ясно, как это будет контролироваться на практике", — заметил основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube, юрист Вадим Ткаченко.

ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ

С нового года для собственников квартир в российских многоэтажках также изменятся правила пользования газовыми приборами в быту. Данильченко сказала, что "за пользование любым оборудованием, не прошедшим проверку газовой службой, на собственника может быть наложен штраф. Однако снят запрет на размещение мебели, духовых шкафов, варочных панелей и так далее ближе чем в 20 см от газовых приборов".

ШАШЛЫКИ НА ДАЧЕ

С января 2021 года на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домов будет запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Также законом запрещается сжигать мусор, траву, листву и другие отходы, материалы или изделия, кроме мест, установленных органами местного самоуправления. Штраф за такое нарушение составит от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.