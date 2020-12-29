БЕРЛИН, 29 дек — ПРАЙМ. Восемь сотрудников дома престарелых в немецком городе Штральзунд получили по ошибке пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech, четверо в качестве меры предосторожности находятся в госпитале, сообщают местные власти. Гинцбург рассказал о действии комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

"В одном из домов престарелых в ганзейском городе Штральзунд 27 декабря 2020 года семеро работниц и один работник (1966-1982 годов рождения) получили пятикратную дозу доставленной вакцины фирм BioNTech и Pfizer. Когда ошибка была выявлена, затронутые лица были проинформированы и отправлены домой. С этого момента они находятся в постоянном контакте с районным управлением здравоохранения", — говорится в сообщении администрации района Передняя Померания — Рюген, в который входит Штральзунд.

Глава администрации района Штефан Керт сообщил, что четверо человек находятся под стационарным наблюдением в клинике в качестве меры предосторожности, у них зафиксированы "симптомы, аналогичные гриппу".

"Я глубоко сожалению об этом инциденте. Этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой. Желаю всем затронутым, чтобы у них не проявилось тяжелых побочных эффектов", — приводятся в сообщении слова Керта.

В документе также указывается, что компания BioNTech в ходе испытаний на первой клинической фазе давала испытуемым большие, чем требуется, дозы вакцины "без тяжелых последствий". "Не было зарегистрировано долгосрочных, нежелательных последствий. Локальные реакции в месте введения вакцины и системные изменения (в большинстве — схожие с гриппом симптомы) зависели от дозы, как правило, были временными и легкой или средней тяжести", — говорится в сообщении.

В Германии с 27 декабря как и в других странах Евросоюза началась массовая вакцинация населения от Sars-CoV-2 вакциной Pfizer/BioNTech. Приоритетной группой кампании по вакцинации стали люди старше 80 лет, постояльцы и работники домов престарелых. Вакцинация в настоящее время ведется преимущественно в самих домах престарелых, куда выезжают мобильные команды. Для остальных групп населения в стране созданы более 400 центров вакцинации на базе крупных объектов, как выставочные комплексы, стадионы, аэропорты.

Инцидент в Штральзунде не единственный в ФРГ в первые дни вакцинации. В Баварии в девяти из почти 100 районов этой федеральной земли в воскресенье не смогли начать вакцинацию из-за проблем с транспортировкой вакцины. Вакцину Pfizer/BioNTech необходимо хранить при низких температурах, в девяти районах Баварии сотрудники ведомств минздрава не смогли удостовериться, что требуемая температура была соблюдена, и приняли решение не применять вакцину.

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