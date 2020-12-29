МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. В конце января 2021 года в России вступят в силу новые правила торговли заменителями сигарет в виде устройств нагревания табака, рассказал в беседе с радио Sputnik член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков. Названа минимальная цена за пачку сигарет в России в 2021 году

Он напомнил, что в июле включили в уже действующий антитабачный закон и сами изделия из нагреваемого табака, и системы нагревания — реклама этих систем будет запрещена с 28 января 2021 года. При этом эксперт с сожалением отметил, что выкладку, то есть демонстрацию товара в торговых точках, самих систем нагревания не запретили. "И это большой минус, это работа, которую еще предстоит сделать", — подчеркнул он.

В основном, все нормы антитабачного закона, которые распространяются на сигареты, будут распространяться на нагреваемый табак и системы нагревания табака. С 28 января будет запрещена выкладка самих стиков, то есть капсул, в которых находится табак с разным вкусом и запахом, но выкладка систем нагревания табака запрещена не будет, сообщил Зыков.

Сейчас, по его словам, именно за счет таких устройств производители продвигают потребление табака. Красивая подача и эффектный дизайн особенно хорошо воспринимаются молодежью.

"Все сделано для того, чтобы молодое поколение приобщалось к потреблению табака. При этом, естественно, табак в любом виде канцерогенен и вреден, как бы вы его ни потребляли. Изобретено устройство, интересное для подростков, потому что соответствует их картине сегодняшнего мира: это гаджет, который заряжается, обслуживается. И, согласно исследованиям, ароматизаторы и их сочетания для подростков оказываются решающим фактором. Во-первых, это все маскирует неприятный горький дым, вкус табачного дыма или аэрозоля. Во-вторых, подростки иногда даже не понимают, что это вредно", – подчеркнул эксперт.

Зыков напомнил о проведенных в Соединенных Штатах опросах, что большинство молодых потребителей из-за сладких и разнообразных вкусов даже не знали о наличии табака в электронных системах доставки никотина.

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