МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подготовит предложения, касающиеся возможности начала интернет-торговли алкоголем в России — например, пока онлайн-продажи можно разрешить в периоды пикового спроса покупателей, сообщил в интервью РИА Новости президент АКИТ Артем Соколов. Эксперты узнали, какие фермерские продукты россияне покупают на Новый год

"В ближайшее время мы подготовим свои предложения для возможности перевода части клиентов магазинов на полное дистанционное обслуживание, в том числе с возможностью заказа алкоголя. Как и с онлайн-торговлей лекарствами — это должны быть постепенные изменения. К примеру, пока разрешить продажу не в течение всего года, а только в пиковые периоды, когда возникает ажиотаж в магазинах, например, на новогодние праздники", — сказал Соколов.

Розничные продажи алкоголя через интернет в России запрещены, но вопрос их разрешения обсуждается много лет. Минфин РФ в 2018 году вносил в правительство законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, однако он так и не был принят. Против онлайн-торговли алкоголем последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.

Многие россияне в связи с распространением в стране коронавируса COVID-19 начиная с марта переходили на домашний режим самоизоляции. Это подтолкнуло власти вновь вернуться к обсуждению темы легализации онлайн-торговли алкоголем. Между тем замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в сентябре заявлял, что законопроект об интернет-торговле алкоголем в России сейчас неактуален и его нет в повестке.

Президент АКИТ указал, что возможность заказать любые товары, не выходя из дома — очевидный способ сократить распространение коронавируса. "Единственная категория товаров, которую нельзя заказать через интернет — это алкоголь. Я считаю, если мы дадим возможность людям заказывать и его, мы переведем огромный поток клиентов полностью на дистанционное обслуживание", — отметил собеседник агентства.

По его словам, интернет-торговля алкоголем — не возможность увеличения продаж, а перевод потока покупателей из одного канала в другой. "Наши оппоненты утверждают, что торговля алкоголем в интернете приведет к увеличению его потребления, однако я не вижу для этого причин. От изменения места, где я купил алкоголь, я не начну больше пить", — указал Соколов.

"Нет проблем и с точки зрения контроля за оборотом спиртных напитков. Благодаря современной кассовой технике мы можем фиксировать время и место продажи — они отображаются в чеке, и данные в режиме онлайн поступают в налоговые органы. Факт продажи фиксируется в системе ЕГАИС, что ограждает нас от контрафакта. Проверять возраст покупателя можно через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации — ред.)", — продолжил он.

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