Онлайн-ритейлеры просят разрешить продавать на Новый год алкоголь онлайн
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подготовит предложения, касающиеся возможности начала интернет-торговли алкоголем в России — например, пока онлайн-продажи можно разрешить в периоды пикового спроса покупателей, сообщил в интервью РИА Новости президент АКИТ Артем Соколов.
"В ближайшее время мы подготовим свои предложения для возможности перевода части клиентов магазинов на полное дистанционное обслуживание, в том числе с возможностью заказа алкоголя. Как и с онлайн-торговлей лекарствами — это должны быть постепенные изменения. К примеру, пока разрешить продажу не в течение всего года, а только в пиковые периоды, когда возникает ажиотаж в магазинах, например, на новогодние праздники", — сказал Соколов.
Розничные продажи алкоголя через интернет в России запрещены, но вопрос их разрешения обсуждается много лет. Минфин РФ в 2018 году вносил в правительство законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, однако он так и не был принят. Против онлайн-торговли алкоголем последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.
Многие россияне в связи с распространением в стране коронавируса COVID-19 начиная с марта переходили на домашний режим самоизоляции. Это подтолкнуло власти вновь вернуться к обсуждению темы легализации онлайн-торговли алкоголем. Между тем замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в сентябре заявлял, что законопроект об интернет-торговле алкоголем в России сейчас неактуален и его нет в повестке.
Президент АКИТ указал, что возможность заказать любые товары, не выходя из дома — очевидный способ сократить распространение коронавируса. "Единственная категория товаров, которую нельзя заказать через интернет — это алкоголь. Я считаю, если мы дадим возможность людям заказывать и его, мы переведем огромный поток клиентов полностью на дистанционное обслуживание", — отметил собеседник агентства.
По его словам, интернет-торговля алкоголем — не возможность увеличения продаж, а перевод потока покупателей из одного канала в другой. "Наши оппоненты утверждают, что торговля алкоголем в интернете приведет к увеличению его потребления, однако я не вижу для этого причин. От изменения места, где я купил алкоголь, я не начну больше пить", — указал Соколов.
"Нет проблем и с точки зрения контроля за оборотом спиртных напитков. Благодаря современной кассовой технике мы можем фиксировать время и место продажи — они отображаются в чеке, и данные в режиме онлайн поступают в налоговые органы. Факт продажи фиксируется в системе ЕГАИС, что ограждает нас от контрафакта. Проверять возраст покупателя можно через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации — ред.)", — продолжил он.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
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