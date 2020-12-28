МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе соленой красной рыбы, чтобы купить качественный продукт к новогоднему столу, следует из материалов организации. Эксперт рассказал, почему не надо покупать расфасованную в декабре икру

"В первую очередь важен цвет рыбы. Он должен быть равномерным, без разводов, коричневых или желтых пятен, что может свидетельствовать об окислении жира", — говорится в материалах. Эксперты отмечают, что более насыщенный цвет, за счет специального питания, бывает у семги и форели, но слишком яркий красный или розовый цвет у семги может свидетельствовать о наличии красителей. Кроме цвета, надо обратить внимание на поверхность рыбы: мышечная ткань должна быть умеренно плотная, без повреждений и расслоений.

Идеальный состав — только рыба и соль, но техрегламент допускает и крайне небольшое количество консервантов — сорбиновой и бензойной кислот в количестве не более 200 миллиграмм на килограмм. "Но если производитель изготавливает продукт с соблюдением всех требований на производстве, то консерванты не нужны", — отмечает Роскачество.

На упаковке может быть указан ГОСТ 7449-2016 или ГОСТ 16080-2019, но также производители могут изготавливать рыбу и по собственным техусловиям, и это не значит, что она менее качественная, говорится в материалах. Также производитель обязан указывать на упаковке, из какого сырья приготовлена рыба: охлажденного или замороженного. "Качественнее по своим свойствам получается рыба из охлажденного сырья, но это не всегда возможно и безопасно", — указывают эксперты. Роскачество: потребителей воды в бутылках вводят в большое заблуждение

В охлажденном виде для производства соленой продукции возможно использовать в основном продукцию аквакультуры: атлантического лосося (балтийского, беломорского, семги), форель. Из замороженного сырья по требованиям безопасности должны производиться лососевые тихоокеанские горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча и гольцы.

Иногда косвенным признаком использования производителем замороженного сырья является жидкость в упаковке: она образуется в результате денатурационных процессов при замораживании и последующем размораживании. "Филе-кусок рыбы в вакуумной упаковке — наиболее правильный выбор. Когда продукт упаковывают под вакуумом, происходит активное удаление воздуха, что обеспечивает сохранность продукции и, самое главное, защиту от окисления", — заключают эксперты.