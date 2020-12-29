Lada и Kia не дали заглохнуть лизингу в COVID
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Отечественные автомобили Lada, как и год назад, в сегменте лизинга пользуются самым высоким спросом среди россиян, и вряд ли они потеряют популярность в 2021 году, но некоторые корректировки на рынке все же произойдут, полагают опрошенные РИА Новости отраслевые компании.
ТОП-10 наиболее востребованных в России марок, по данным "Газпромбанк Автолизинга", в 2020 году оказался аналогичен прошлогоднему: лидерство за отечественной Lada с 12,6% продаж, и японской Toyota – 11,7%. Далее следуют BMW с 9,4% продаж, Kia с 8,6% и Mercedes-Benz, на который пришлось 8,1% сделок. В "ВТБ Лизинг" первые места тоже не изменились: сразу после Lada с 19% продаж идет Kia с 14%, при этом Volkswagen получил 11% сделок и поднялся на третье место. А в "Европлане" ситуация несколько иная: зарубежная Kia отобрала у Lada утраченное в 2019 году лидерство, но если в 2018 году разрыв по числу выданных авто этих марок был существенным, то сегодня он минимален.
Среди всех моделей Lada, по данным "Европлана", наибольшим спросом пользуется популярный у малого бизнеса Largus. Лидером среди выдач Kia является Rio X-line. "Фактом, повлиявшим на формирование такой картины, является пополнение парка каршеринга. Предпочтения бизнеса пока не менялись: демократичная цена, функциональность, доступность – вот, что главное для наших клиентов в 2020 году", — объясняют в компании.
На популярность марок также оказали влияние программы льготного лизинга Минпромторга, объяснил начальник управления развития бизнеса "ВТБ Лизинга" Вячеслав Михайлов. "Впервые в этом году их действие было расширено на машины для такси, а также появилась новая программа "Доступная аренда", направленная на стимулирование деятельности каршеринговых компаний. Благодаря скидке на аванс клиенты чаще всего выбирали именно те автомобили, на которые распространяется действие мер господдержки — Lada, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen и Skoda", — заявил он.
Отличительной чертой 2020 года стал также рост выдач в лизинг поддержанных легковых авто. По сравнению с 2019 годом он составил более 35%, что объясняется ростом цен.
LCV И ГРУЗОВИКИ НЕ ОТСТАЮТ ОТ ЛЕГКОВУШЕК
Как рассказала гендиректор "Газпромбанк Автолизинга" Лилия Маркова, в сегменте LCV пятерка лучших тоже осталась без изменений: львиная доля в 37,9% сделок пришлась на ГАЗ, затем следует Ford с 24%, Lada — 7,6%, УАЗ — 5,2% и Луидор-Тюнинг с 3,9% продаж. "Причем лидеры этого списка сделали объемы на поддержке по программе субсидирования лизинга", — отмечает она.
Среди грузовиков в рейтинге "Газпромбанк Автолизинга" в лидерах значатся "Камаз" с 18,7% сделок, ГАЗ — 11,6% и Тонар — 4,5%. Замыкают пятёрку популярных — MAN с 4% и DAF с 3,2% продаж.
Mercedes прекращает производство LCV Sprinter на ГАЗе
"Европейцам пришлось непросто на фоне валютного ралли, а отечественным производителям вновь помогла программа господдержки. Причем, как и год назад, список лучших демонстрирует явный спрос на самосвалы, тягачи и прицепы к ним ввиду продолжающейся реализации инфраструктурных проектов и наращивания объемов в сфере доставки", — объяснила Маркова.
Михайлов из "ВТБ Лизинга" рассказал, что тройка лидеров LCV по данным его компании осталась также без изменений: это ГАЗ с 45% продаж, Lada — 20% и Ford, на который пришлось 14% сделок. В сегменте грузовых автомобилей, как и в прошлом году, его компанией больше всего было передано машин марок "Камаз" — 33% и ГАЗ — 11%.
Отраслевые лидеры не прогнозируют заметных изменений на рынке в 2021 году: тренд на покупку демократичных автомобилей и автомобилей с пробегом сохранится в связи с неопределённостью будущего. Однако некоторые корректировки всё же ожидаются.
КИТАЙСКИЙ ВОПРОС
Правительство РФ в 2021 году выделит около 12,5 миллиарда рублей на программы льготного лизинга и автокредитов для банков и отраслевых организаций, а сроки действия самих программ продлены до 2023 года. Это поддержит уже сложившиеся на рынке тренды, и автомобили, на которые распространяются программы поддержки Минпромторга будут по-прежнему пользоваться спросом, уверен Михайлов.
Также эксперты ожидают сохранения устойчивого спроса на авто премиум-сегмента. "Они оставались востребованными и в самый трудный период, люди по-прежнему предпочитают вкладывать деньги в дорогие авто. Например, не успела выйти новинка Porshe — Taycan — у нас начались выдачи", — рассказали в "Европлане".
Гендиректор "Газпромбанк Автолизинга" ожидает усиления позиций китайских производителей в легковом сегменте, признавая при этом, что до лидерства им еще далеко. Пока на рынке по-прежнему присутствует два фактора неопределённости: нестабильный рубль и новая волна ограничений на фоне COVID.
"В этом году мы столкнулись с дефицитом ряда моделей авто, а также с перекосом спроса. Так, такси и каршеринг, на которые еще в начале года лизинговое сообщество возлагало большие надежды, испытывали проблемы с маржинальностью бизнеса, в связи с чем операторам пришлось пересмотреть стратегии развития. При этом сфера доставки, напротив, бумировала на фоне повсеместного перехода на онлайн-продажи. Думаю, что 2021-й в этом смысле будет демонстрировать схожие тренды", — резюмировала Маркова.
Среди ключевых трендов эксперты назвали также рост спроса на электромобили и выход новых форм лизинга, в частности — дальнейшее развитие операционного лизинга.
https://1prime.ru/business/20201229/832704458.html