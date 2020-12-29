МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Отечественные автомобили Lada, как и год назад, в сегменте лизинга пользуются самым высоким спросом среди россиян, и вряд ли они потеряют популярность в 2021 году, но некоторые корректировки на рынке все же произойдут, полагают опрошенные РИА Новости отраслевые компании.

ТОП-10 наиболее востребованных в России марок, по данным "Газпромбанк Автолизинга", в 2020 году оказался аналогичен прошлогоднему: лидерство за отечественной Lada с 12,6% продаж, и японской Toyota – 11,7%. Далее следуют BMW с 9,4% продаж, Kia с 8,6% и Mercedes-Benz, на который пришлось 8,1% сделок. В "ВТБ Лизинг" первые места тоже не изменились: сразу после Lada с 19% продаж идет Kia с 14%, при этом Volkswagen получил 11% сделок и поднялся на третье место. А в "Европлане" ситуация несколько иная: зарубежная Kia отобрала у Lada утраченное в 2019 году лидерство, но если в 2018 году разрыв по числу выданных авто этих марок был существенным, то сегодня он минимален. "АвтоВАЗ" начал производство новой Lada Niva Travel

Среди всех моделей Lada, по данным "Европлана", наибольшим спросом пользуется популярный у малого бизнеса Largus. Лидером среди выдач Kia является Rio X-line. "Фактом, повлиявшим на формирование такой картины, является пополнение парка каршеринга. Предпочтения бизнеса пока не менялись: демократичная цена, функциональность, доступность – вот, что главное для наших клиентов в 2020 году", — объясняют в компании.

На популярность марок также оказали влияние программы льготного лизинга Минпромторга, объяснил начальник управления развития бизнеса "ВТБ Лизинга" Вячеслав Михайлов. "Впервые в этом году их действие было расширено на машины для такси, а также появилась новая программа "Доступная аренда", направленная на стимулирование деятельности каршеринговых компаний. Благодаря скидке на аванс клиенты чаще всего выбирали именно те автомобили, на которые распространяется действие мер господдержки — Lada, Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen и Skoda", — заявил он.

Отличительной чертой 2020 года стал также рост выдач в лизинг поддержанных легковых авто. По сравнению с 2019 годом он составил более 35%, что объясняется ростом цен.

LCV И ГРУЗОВИКИ НЕ ОТСТАЮТ ОТ ЛЕГКОВУШЕК

Как рассказала гендиректор "Газпромбанк Автолизинга" Лилия Маркова, в сегменте LCV пятерка лучших тоже осталась без изменений: львиная доля в 37,9% сделок пришлась на ГАЗ, затем следует Ford с 24%, Lada — 7,6%, УАЗ — 5,2% и Луидор-Тюнинг с 3,9% продаж. "Причем лидеры этого списка сделали объемы на поддержке по программе субсидирования лизинга", — отмечает она.

Среди грузовиков в рейтинге "Газпромбанк Автолизинга" в лидерах значатся "Камаз" с 18,7% сделок, ГАЗ — 11,6% и Тонар — 4,5%. Замыкают пятёрку популярных — MAN с 4% и DAF с 3,2% продаж. Mercedes прекращает производство LCV Sprinter на ГАЗе

"Европейцам пришлось непросто на фоне валютного ралли, а отечественным производителям вновь помогла программа господдержки. Причем, как и год назад, список лучших демонстрирует явный спрос на самосвалы, тягачи и прицепы к ним ввиду продолжающейся реализации инфраструктурных проектов и наращивания объемов в сфере доставки", — объяснила Маркова.

Михайлов из "ВТБ Лизинга" рассказал, что тройка лидеров LCV по данным его компании осталась также без изменений: это ГАЗ с 45% продаж, Lada — 20% и Ford, на который пришлось 14% сделок. В сегменте грузовых автомобилей, как и в прошлом году, его компанией больше всего было передано машин марок "Камаз" — 33% и ГАЗ — 11%.

Отраслевые лидеры не прогнозируют заметных изменений на рынке в 2021 году: тренд на покупку демократичных автомобилей и автомобилей с пробегом сохранится в связи с неопределённостью будущего. Однако некоторые корректировки всё же ожидаются.

КИТАЙСКИЙ ВОПРОС

Правительство РФ в 2021 году выделит около 12,5 миллиарда рублей на программы льготного лизинга и автокредитов для банков и отраслевых организаций, а сроки действия самих программ продлены до 2023 года. Это поддержит уже сложившиеся на рынке тренды, и автомобили, на которые распространяются программы поддержки Минпромторга будут по-прежнему пользоваться спросом, уверен Михайлов.

Также эксперты ожидают сохранения устойчивого спроса на авто премиум-сегмента. "Они оставались востребованными и в самый трудный период, люди по-прежнему предпочитают вкладывать деньги в дорогие авто. Например, не успела выйти новинка Porshe — Taycan — у нас начались выдачи", — рассказали в "Европлане". Россия и США продолжат бороться на рынке газа в 2021 году

Гендиректор "Газпромбанк Автолизинга" ожидает усиления позиций китайских производителей в легковом сегменте, признавая при этом, что до лидерства им еще далеко. Пока на рынке по-прежнему присутствует два фактора неопределённости: нестабильный рубль и новая волна ограничений на фоне COVID.

"В этом году мы столкнулись с дефицитом ряда моделей авто, а также с перекосом спроса. Так, такси и каршеринг, на которые еще в начале года лизинговое сообщество возлагало большие надежды, испытывали проблемы с маржинальностью бизнеса, в связи с чем операторам пришлось пересмотреть стратегии развития. При этом сфера доставки, напротив, бумировала на фоне повсеместного перехода на онлайн-продажи. Думаю, что 2021-й в этом смысле будет демонстрировать схожие тренды", — резюмировала Маркова.

Среди ключевых трендов эксперты назвали также рост спроса на электромобили и выход новых форм лизинга, в частности — дальнейшее развитие операционного лизинга.