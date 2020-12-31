АЛЖИР, 31 дек – ПРАЙМ. Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщил в ночь на четверг официальный представитель правительства страны Аммар Бельхимер. ФМБА получило разрешение на исследования препарата от коронавируса

"Министр здравоохранения Алжира подтвердил, что был заключен контракт… на приобретение вакцины от коронавируса с российской лабораторией. Алжирский Институт Пастера провел серию переговоров с российской компанией-производителем вакцины "Спутник V", продолжаются переговоры с другими сторонами", — сообщил Бельхамир в ходе рассказа об итогах заседания кабмина.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун 20 декабря поручил правительству решить, какая вакцина против коронавируса из имеющихся на рынке будет использоваться в стране, чтобы начать вакцинацию населения уже в январе следующего года.

Ранее в декабре министр здравоохранения Алжира Абдуррахман Бенбузид заявил, что окончательное решение о выборе вакцины пока не было принято, но вакцинация в любом случае будет бесплатной для всех групп населения. По его словам, выбор в пользу того или иного препарата будет сделан на основе данных, которые должен предоставить специальный комитет по науке после анализа передовых мировых разработок на этом направлении.

Согласно данным минздрава, общее число случаев коронавируса в Алжире превысило 99 тысяч, включая около 67 тысяч случаев выздоровления и 2751 случай с летальным исходом.

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