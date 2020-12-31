МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Цены на продукты в России растут из-за нескольких причин, рассказала в эфире "Вести FM" вице-премер Виктория Абрамченко. Подсолнечное масло и сахар в России дешевеют вторую неделю

В качестве первой причины она назвала рост цен на продукты питания на мировом рынке, который вызван пандемией коронавируса, на фоне которой многие государства ощутили на себе спад производства. "Закрывались производства, фермерские хозяйства в Европе не смогли обеспечить ни нормальную посевную кампанию, ни сбор урожая — и цены взлетели", — отметила она.

По ее словам, на мировом рынке спрос на российскую пшеницу и в целом зерно всегда остается на высоком уровне. Зерновые наряду с рыбой, морепродуктами, подсолнечным маслом и кондитерскими изделиями являются основным экспортным продовольственным товаром — и по всем этим направлениям наблюдается рост экспорта.

Второй причиной роста внутренних цен на продукты, по словам вице-премьера, стало ослабление рубля.

Третий фактор, по мнению Абрамченко, заключается в том, что в цепочке от производителя до торговой сети ее участники пытались закрыть свои издержки.

"Это объективные экономические факторы, которые повлияли на рост цен, но не на все товары, а на определенную линейку", — пояснила она.

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