МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Общее снижение показателей туристической отрасли Санкт-Петербурга за 2020 год из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, составило 70% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.

"За счет активной совместной работы властей города и туристского бизнеса на внутреннем рынке Санкт-Петербург смог нивелировать падение турпотока и доходов отрасли, "отыграв" 20% на внутреннем рынке, в итоге общее снижение показателей составило порядка 70% в 2020 году", — проинформировали в ведомстве.

Там пояснили, что сгладить последствия пандемии и соответствующие ограничения удалось за счет новых стандартов безопасности, программ по продвижению и участия в туристическом кешбэке. По результатам подведения итогов второго этапа программы кешбэка по общей стоимости бронирований город находится на пятом месте. В Петербурге осталось менее четырех процентов свободных коек

Санкт-Петербург также оказался в числе лидеров среди городов, куда россияне чаще всего летали или путешествовали на поезде этим летом.

"В этом году Санкт-Петербург также стал первым городом России, который присоединился к международному движению по обеспечению безопасного туризма и отдыха — Safe Travels (Безопасное путешествие), получив отдельный городской знак Safe Travels Spb — Безопасный гостеприимный Санкт-Петербург", — прокомментировали ситуацию в Ростуризме.

По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, туристическая отрасль Санкт-Петербурга в этом году сплотилась перед лицом беспрецедентного кризиса.

"Потерь много, и городу предстоит сложный процесс восстановления индустрии гостеприимства. Но даже несмотря на все сложности Санкт-Петербург смог запустить сезон, выиграть в престижных международных туристических конкурсах, реализовать ряд ярких проектов в новом гибридном формате и в целом – нащупать стратегию дальнейшего развития через новую туристическую географию города, совмещение культурно-познавательного, экологического и других новых видов туризма, а также через выход к концепции города как ворот на Русский Север или то, что в отрасли называют Серебряным Ожерельем страны. Вместе с командой Санкт-Петербурга в следующем году мы готовы перезапустить работу отрасли в городе с учетом новой стратегии и смыслов", — заверила она.

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