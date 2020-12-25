ХЕЛЬСИНКИ, 25 дек — ПРАЙМ. Эстония надеется, что Россия проявит интерес к электрификации 35-километрового участка железной дороги от российского Кингисеппа до эстонской границы, что в перспективе позволило бы запустить электрички из Таллинна в Санкт-Петербург, сообщил в пятницу глава отдела электросетей государственной компании Eesti Raudtee (Эстонская железная дорога) Андрус Алас. "Бронзовый солдат" соседствует на таллинском военном кладбище с захоронениями летчиков и моряков времен Первой и Второй мировых войн

"Если этот отрезок удастся электрифицировать, то вместо дизельных поездов до Петербурга можно будет ездить на электропоездах. Учитывается влияние дизельных поездов на окружающую среду, обслуживание подвижного состава электропоездов дешевле, от них меньше шума, более оптимальные разгон и торможение, то есть благодаря этой динамике можно снизить время поездки. Такая же логика должна, по идее, быть и у российской стороны", — сказал Алас порталу эстонского телерадиовещания ERR. Эстония одобрила планы США ввести санкции против "Северного потока 2"

По словам чиновника, этим предложением Eesti Raudtee хочет создать предпосылки для более плотного движения товарных и пассажирских составов.

"Какие объемы могут быть в будущем, пока не могу сказать", — добавил Алас. Внутри Эстонии предстоит через четыре года обеспечить электрификацию железной дороги от Таллинна до Тарту, а еще через год — до пограничной Нарвы.

Eesti Raudtee планирует профинансировать строительство контактной сети в течение ближайших семи лет в рамках эстонско-российской программы приграничного сотрудничества на период с 2021 года по 2027 год.

Стоимость проекта оценивается примерно в 15 миллионов евро. Эстонские железнодорожники предполагают, что главным партнером проекта с российской стороны станет Октябрьская железная дорога — филиал РЖД.

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