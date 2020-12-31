МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Основным фактором ценообразования и спроса на такси в 2020 году стала пандемия, однако канун Нового года — традиционный период ажиотажного спроса, который усугубляют плохие погодные условия и пробки, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-сервиса заказа такси "Ситимобил".

"Стоимость поездок на такси в "Ситимобил" формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов: например, загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки, количество машин на линии и даже погоду. Когда спрос увеличивается, цена поездки может вырасти, поскольку задача алгоритмов — удовлетворить спрос, адекватно распределить заказы и загрузить автомобили на линии", — рассказали в пресс-службе. Установка перегородок в такси вызовет рост тарифов на поездки

Там подчеркнули, что тарифы на поездки не менялись перед новогодними праздниками и согласованы с перевозчиками. Отмечается, что в этом году спрос еще обусловлен тем, что люди стараются избегать людного общественного транспорта из-за коронавируса и передвигаться на такси – зафиксирован стабильный рост спроса на поездки каждую неделю декабря.

"Конечно, пандемия влияет на поведение пользователей, но базовые вещи остаются неизменными: Так как 31 (декабря — ред.) объявлено выходным днем, то примечательно то, что характерный для будних дней утренний час-пик отсутствует", — добавили в пресс-службе.

Аналитики "Ситимобила" отметили, что спрос начинает расти постепенно, и ожидают, что значительный рост будет продолжаться до 23.00, когда все закончат приготовление к празднику. Кроме того, ожидается, что в течение 30-50 минут после боя курантов рост заказов возобновится, что соответственно приведет к изменениям в цене.

Это может продлиться до 4-5 утра. С 6 утра до 12 дня 1 января спрос значительно упадет, но после снова начнет расти, сказали в сервисе.

Согласно исследованию агрегатора, большинство водителей такси собираются провести новогоднюю ночь за рулем – 56% опрошенных водителей работают в эту ночь, поскольку это хорошая возможность заработать. "Поэтому мы уверены, что водителей в эту новогоднюю ночь будет достаточно, чтобы удовлетворить спрос москвичей", — резюмировали в пресс-службе.

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