МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Если хотите быть уверены в безопасности и легальности вина или водки, выбирать нужно не столько конкретную бутылку, сколько место её продажи, рассказала агентству "Прайм" директор департамента исследования винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

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Нелегальный алкоголь на рынке ещё присутствует, но его оборот полностью ушёл из легального поля — в незаконные интернет-продажи, в небольшие магазинчики, где спиртное "из-под прилавка" могут продать и ночью.

"В легальной розничной торговле нелегального алкоголя сегодня нет. В 2019 году система ЕГАИС была доведена до такого уровня, когда каждая бутылка в ней прослеживается отдельно. С 1 ноября 2020 года поштучный учёт стал обязательным для всех продавцов на территории России", — отмечает эксперт.

Если вы обращали внимание, при продаже алкоголя кассир сканирует бутылку два раза — обычный штрих-код, как для любого другого товара и федеральная специальная марка. Данные передаются сразу в систему ЕГАИС.

"На сайте Роскалкогольрегулирования можно скачать специальное приложение, сканирующее марку и с его помощью самостоятельно удостовериться в легальности конкретной бутылки", — обращает внимание Буняева.

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Она отмечает, что ни одна крупная розничная сеть не будет рисковать репутацией, громадными штрафами и лишением лицензии на продажу алкоголя ради нескольких бутылок "левой" водки. В больших супермаркетах любую бутылку можно брать совершенно без опаски.