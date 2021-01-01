МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Завершившийся 2020 год отметился большим пулом "экстренных" законов, направленных на борьбу с последствиями пандемии, кроме того, были приняты и плановые законы, регулирующие оборот недвижимости. Юристы рассказали РИА Недвижимость, какие из них начнут действовать с января 2021 года. Схемы риелторов по снижению налогов больше не будут работать

ЗАСТРОЙЩИКОВ СНОВА ШТРАФУЮТ

Одной из антикризисных мер стал мораторий на большинство санкций, применяемых к застройщикам, которые задерживают передачу квартир дольщикам.

Если точнее, то до 1 января 2021 года решено было не включать в реестр проблемных новые объекты, даже если застройщики задержали сроки их строительства. Также на застройщиков не накладывали штрафы, напоминает адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов имени Баранова Виктория Рахубовская.

Теперь этот механизм заработает вновь, причем для ряда дольщиков это станет долгожданным событием. Так, гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев в интервью РИА Недвижимость прогнозировал появление не менее 200 новых объектов, которые в первой половине 2021 года будут признаны проблемными, поскольку задержка выдачи ключей дольщикам в них превысит шесть месяцев.

ПЕНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Другой экстренной мерой 2020 года стал запрет на взимание неустоек за просрочку или неполную оплату жилищных и коммунальных услуг. С 1 января 2021 года это тоже перестает действовать.

"Вызывает сомнения, что должники смогут погасить долг единовременно. Остается актуальным вопрос и "хронических" неплательщиков, которые не производили оплату и до пандемии. Обе стороны (потребители, коммунальщики) находятся в трудном положении", – комментирует ситуацию адвокат МКА "Центрюрсервис" Екатерина Тютюнникова. Десять самых ожидаемых событий рынка недвижимости 2021 года

В постановлении правительства, которое и установило мораторий, не содержится порядка оплаты долгов и действия сторон с 1 января 2021 года, сетует она. Фактически с января 2021 года потребителям могут быть начислены неустойки и приостановлено (ограничено) предоставление коммунальных услуг, предупреждает Тютюнникова.

"Мораторий был на право требовать уплаты неустойки, но не начислять ее. Если уполномоченным органом он не будет продлен, либо не будут даны разъяснения о порядке, сроках, периодах начисления, взимания, ограничения услуг, то в новом году потребители могут получить квитанции с начисленными неустойками за весь прошлый год, либо (при наличии долга) предоставление услуг будет приостановлено (при соблюдении всех уведомительных процедур)", – подчеркивает адвокат.

ГЛАЗА ВМЕСТО ПАСПОРТА

Еще до наступления нового года, 29 декабря 2020-го, вступил в силу приказ Минюста от 30 сентября 2020 года N 228 "О биометрических данных", согласно которому нотариусы смогут удостоверять личность не только по паспорту, но и с помощью биометрических данных.

Эти данные в Единую биометрическую систему заносятся по заявлению самого гражданина. На сегодняшний день зарегистрироваться в этой системе и предоставить свои биометрические данные (сделать фото и записать голос) можно через отделения различных банков, пояснил председатель комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий Олег Головотюк.

По его словам, это позволит разрешить ряд сложностей в работе нотариата. Например, если заявитель пришел без паспорта, но его данные имеются в единой системе, то личность можно будет удостоверить и таким способом. Также наличие биометрии лишит мошенников возможности использовать поддельные или украденные паспорта, добавил Головотюк.

"Однако биометрия в данном случае служит для нотариуса лишь вспомогательным инструментом установления личности и не означает, что удостоверить сделку нотариально или оформить завещание можно будет заочно, связавшись с нотариусом по телефону или видеосвязи", – подчеркнул он.

ШТРАФНОЙ ОГОНЬ

Еще одним нововведением года стали обновленные правила пожарной безопасности, введенные постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479. Нотариусы начнут заверять сделки дистанционно

Для граждан, прежде всего, будут любопытными нововведения, связанные с регламентацией использования открытого огня на землях населенных пунктов и сельскохозяйственных землях, полагает советник юридической фирмы Intellect Илья Абрамов.

Предполагается использование открытого огня только в специально оборудованных местах – либо небольшой котлован/яма или площадка с емкостью из негорючих материалов (мангал и другие приспособления).

Для владельцев частных домов установлены предельные расстояния от места разведения открытого огня до зданий и сооружений (50 метров по общему правилу, 25 метров в случае использования емкостей из негорючих материалов, 5 метров – если разведение огня происходит в целях приготовления пищи на земельных участках населенных пунктов либо садовых земельных участках сельскохозяйственных земель), а также до ближайшего леса либо отдельно растущих групп деревьев (100 и 50 метров для хвойного, 30 и 15 для лиственного), перечисляет он.

По новым правилам запрещено разведение костров за пределами частных домовладений, что важно знать всем любителям жарить шашлыки на свежем воздухе. А в случае введения специального противопожарного режима (например, в период засухи), разводить костры запрещается вообще везде.

Кроме открытого огня, регламентации подверглось и использование фейерверков, отмечает Абрамов. Теперь получил нормативное закрепление запрет на использование любой пиротехники (кроме хлопушек и бенгальских огней) в зданиях и сооружениях, кроме специальной сценической пиротехники.

Аналогичным образом запрет на использование пиротехники действует для балконов, лоджий, а также для массовых мероприятий – митингов, демонстраций, шествий и пикетирования. ФАС придумала способ снижения цен на жилье

Ответственным за соблюдение всех этих правил является лицо, фактически использующее фейерверк.

Наконец, из более фундаментальных нововведений стоит отметить расширение перечня лиц, ответственных за надлежащее техническое содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения, добавляет Абрамов.

"К таковым теперь относятся все собственники земельных участков, а не только руководители организаций, следовательно, данное бремя ложится и на собственников квартир в многоквартирных домах и владельцев индивидуальных жилых домов", – подчеркивает он.

УПРОЩЕННЫЕ СУБСИДИИ

Субсидия – это вид госпомощи, которая предоставляется тем гражданам, чье материальное положение не позволяет им в полном объеме оплачивать жилищные и коммунальные услуги. Однако для ее получения существует ряд условий, одно из которых – отсутствие задолженности по оплате указанных услуг.

Ранее человек, обратившийся за субсидией, должен был предоставить доказательства отсутствия у него задолженностей, но с 1 января 2021 года информацию о наличии долгов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченное им учреждение смогут получать автоматически, из системы, объясняет адвокат, председатель АА МГКА "Власова и партнеры" Ольга Власова.

Кроме того, продолжает она, для того чтобы прекратить предоставлять субсидию, уполномоченный орган должен получить именно вступившее в законную силу решение суда о том, что гражданин является должником по оплате за жилищные и коммунальные услуги, а не просто информацию из МФЦ или управляющей компании, которая может не отражать реальную ситуацию или, наоборот, давать информацию о несуществующей задолженности гражданина.

ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ ВСЕ

В 2021 году вступает в силу ряд поправок к 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов", касающихся контроля за проведением сделок с недвижимостью, и одно из ключевых изменений – теперь контролироваться будут все операции с денежными средствами по сделкам с недвижимостью, объясняет владелец инвестиционно-девелоперского холдинга Styness, член генерального совета и член комитета по строительству "Деловой России" Максим Лалакин. В России подорожало вторичное жилье

Раньше речь шла только о сделках, направленных на переход права собственности на объект недвижимости. При этом для физлиц, по сути, ничего не изменится: сделки на сумму более 3 миллионов рублей подлежали контролю и раньше, но в подавляющем большинстве случаев граждане этого контроля даже не замечали, отмечает он.

Проблемы могут возникнуть, если появятся вопросы к источнику происхождения средств. В этом случае гражданин будет обязан подтвердить этот источник, то есть показать, что деньги получены законным путем, предупреждает Лалакин.

В то же время, конечно, под контроль попадут, помимо купли-продажи, в первую очередь сделки по аренде коммерческих площадей, так как обычно в этом сегменте речь идет о довольно крупных суммах.

НАЛОГИ МЕНЯЮТСЯ

В конце 2020 года в Налоговый кодекс был внесен целый пул поправок. Одна из них, вступившая в силу с 1 января 2021 года, касается перерасчета налогов на землю и недвижимость. Юристы рассказали, кому нельзя сдавать квартиру в аренду

Ранее при расчете земельного налога и налога на имущество физических лиц изменение кадастровой стоимости объекта в течение налогового периода не учитывалось при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах. Таким образом, кадастровая стоимость могла быть уменьшена, однако это соразмерно не уменьшало налог, отмечает старший партнер, руководитель налоговой практики АК "Бородин и партнеры" Алексей Пауль.

С 1 января 2021 года вступает в силу новая редакция Налогового кодекса, определяющая два основания для перерасчета налога, говорит Пауль. Благодаря ей налоговая база (а значит, и сумма, подлежащая к уплате) может быть изменена сразу, вслед за изменением кадастровой стоимости.

КОМЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Вероятно, наиболее масштабным, с точки зрения реализации, законом, применение которого стартует в 2021 году, стал закон о комплексном развитии территорий.

Эта норма дает регионам право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, а жильцам — право двумя третями голосов принимать решение о включении их жилья в такие программы. Для выхода из программы нужны более одной трети голосов собственников.

В наступившем году ее планируется применять в пилотном режиме в 15-20 регионах РФ, об этом в конце декабря заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он же назвал закон о комплексном развитии территорий самым важным документом в градостроительной сфере за последнее десятилетие.

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