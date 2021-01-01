МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков вступают в силу в пятницу, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в конце декабря. Что изменится в России с 1 января: налоги, пенсии, пособия

Документ будет действовать до 1 января 2027 года.

Согласно требованиям, сотрудники, занятые на работах, которые связаны с хранением, перевозкой и реализацией продуктов, должны проходить обязательные периодические медосмотры.

Магазины должны быть оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Канализационное оборудование должно быть спроектировано так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. Не допускается соприкосновение пищевой продукции с поверхностями трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения, приборов отопления. При хранении хлеба не допускается его соприкосновение со стенами или полом.

В торговых объектах необходимо соблюдать требования к последовательности поступления продукции — неупакованная пищевая продукция не должна "встречаться" с непищевой продукцией.

Лед, используемый для приготовления и охлаждения пищевой продукции, должен изготавливаться из питьевой воды.

Персонал, осуществляющий уборку помещений, и подсобные рабочие не должны привлекаться для подготовки пищевой продукции к продаже.

Запрещено взвешивать продукты без упаковки, а также продавать яйца в отделах, где продают не упакованную производителем продукцию, готовую к употреблению.

В магазинах не допускаются для реализации пищевые продукты без товаросопроводительных документов, деформированные консервы, позеленевшие клубни картофеля, продукция с истекшим сроком годности, утиные и гусиные яйца, продукты домашнего приготовления, бахчевые культуры частями и с надрезами.

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