Вступают в силу новые санитарные требования для рынков и магазинов
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков вступают в силу в пятницу, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в конце декабря.
Документ будет действовать до 1 января 2027 года.
Согласно требованиям, сотрудники, занятые на работах, которые связаны с хранением, перевозкой и реализацией продуктов, должны проходить обязательные периодические медосмотры.
Магазины должны быть оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Канализационное оборудование должно быть спроектировано так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. Не допускается соприкосновение пищевой продукции с поверхностями трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения, приборов отопления. При хранении хлеба не допускается его соприкосновение со стенами или полом.
В торговых объектах необходимо соблюдать требования к последовательности поступления продукции — неупакованная пищевая продукция не должна "встречаться" с непищевой продукцией.
Лед, используемый для приготовления и охлаждения пищевой продукции, должен изготавливаться из питьевой воды.
Персонал, осуществляющий уборку помещений, и подсобные рабочие не должны привлекаться для подготовки пищевой продукции к продаже.
Запрещено взвешивать продукты без упаковки, а также продавать яйца в отделах, где продают не упакованную производителем продукцию, готовую к употреблению.
В магазинах не допускаются для реализации пищевые продукты без товаросопроводительных документов, деформированные консервы, позеленевшие клубни картофеля, продукция с истекшим сроком годности, утиные и гусиные яйца, продукты домашнего приготовления, бахчевые культуры частями и с надрезами.
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