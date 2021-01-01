МОСКВА, 1 янв – ПРАЙМ. В Москве с 1 января 2021 года проиндексированы цены, ставки и тарифы на жилищные услуги, изменяется ставка платы за пользование жилым помещением и его содержание, а также минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Эксперт сказал, кому с января начнут отключать свет и воду за долг по ЖКХ

Так, ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда увеличена на 3,5%, а ставка платы за содержание жилого помещения проиндексирована на 4,6%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт повышен на 3,5%. При этом совокупный рост платежа за жилищно-коммунальные услуги с января 2021 года составляет ниже ожидаемого уровня инфляции (3,5%).

Индексация же стоимости коммунальных услуг (вода, свет, тепло) в Москве произойдет только с 1 июля 2021 года, эти услуги подорожают в среднем на 4,6%.

С весны 2020 года в России действовал мораторий, запрещающий управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям, а также оператору капремонта начислять штрафы в том случае, если собственник квартиры вовремя не заплатил за услуги. Действие этого моратория также заканчивается 1 января 2021 года.

Ранее эксперты по ЖКХ, комментируя новости о росте тарифов, отмечали, что каждый город устанавливает свои муниципальные ставки на жилищные услуги, и Москва не исключение. По мнению директора партнерства "Национальный жилищный конгресс" Татьяны Вепрецкой, в Москве более благоприятная ситуация с ростом тарифов, чем в регионах, так как в некоторых из них тарифы повышаются резко и в несколько раз. Также она отмечала, что у необходимости поднять стоимость жилищных услуг и капремонта в Москве, кроме уже привычной инфляционной составляющей, есть еще и "вирусные" причины — на фоне пандемии COVID-19 цены на некоторые расходные материалы выросли на 50%.

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