МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Система маркировки ювелирных изделий в полном масштабе стартует в России с 1 января. Что изменится в России с 1 января: налоги, пенсии, пособия

Теперь в розничных магазинах ювелирные изделия будут продаваться со специальным штрих-кодом на этикетке. Отсканировав этот код смартфоном, покупатель сможет получить информацию по всей производственной цепочке изделия – от месторождения металла и камней до огранщика, ювелирного завода и витрины магазина.

Пока обязательной маркировке подлежать только новые украшения, но ювелиры в срочном порядке маркируют все, что накопилось в запасах, поскольку с 1 июля текущего года будет разрешен оборот только маркированных ювелирных изделий.

Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли. Продажа изделий с фальшивым клеймом, так называемый вброс, сейчас несет колоссальную проблему для рынка. Это касается и качества металлов, когда вместо золота продается позолоченная медь, серебро или железо, — и камней: по разным оценкам, чуть ли не 20% бриллиантов, которые продаются в России, на самом деле являются искусственными.

Львиная доля таких фальшивок поступает в страну из-за рубежа. Теперь импортные украшения тоже подлежат маркировке – на соответствующих пунктах пропуска на границе уже работают специальные посты Пробирной палаты.

Инициатор реформы, Минфин, рассчитывает на существенное обеление рынка и взрывной рост легальных продаж украшений из драгоценных металлов и камней, как это происходило с меховыми изделиями после запуска маркировки шуб несколько лет назад. Сейчас, даже по скромным оценкам министерства, от 30% до 50% ювелирного рынка в России находится в "серой" зоне.

Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказывал в интервью РИА Новости, что в "доковидный" период ежегодно на клеймение в Пробирную палату сдавалось около 70 миллионов ювелирных изделий, а федеральный бюджет получал от этого около 1,2 миллиарда рублей в год: таков объем легального рынка ювелирной продукции в России.

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