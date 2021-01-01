МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Обязательная маркировка ряда товаров легкой промышленности, в том числе пальто, блузок и постельного белья, вводится в России с 1 января, на продукцию теперь должны наноситься цифровые коды Data Matrix. Что изменится в России с 1 января: налоги, пенсии, пособия

Маркировке подлежит одежда, изготовленная из кожи, женские блузки, мужские и женские пальто, плащи и куртки, а также постельное, столовое, туалетное и кухонное белье. Участники рынка смогут до 1 февраля 2021 года осуществить маркировку нереализованных до 1 января товаров легкой промышленности.

"В информационной системе ("Честный знак" — ред.) реализованы все бизнес-процессы работы с маркированным товаром. Она готова к введению обязательной маркировки товаров легкой промышленности", — заверили в Минпромторге РФ.

По данным министерства, на 28 декабря в системе было зарегистрировано порядка 66 тысяч участников оборота, эмитировано более 450 миллионов кодов маркировки, продано по чеку почти 2 миллиона маркированных товаров.

"Система готова, в ней уже работают участники оборота сигарет, обуви, парфюма, шин, фототоваров. В системе "Честный знак" реализован в необходимом и достаточном объеме функционал по работе с маркированным товаром", — сказала заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) Вера Волкова.

"Поскольку запрет оборота немаркированной продукции наступает в ночь с 31 декабря на 1 января, оператор ЦРПТ подготовил дежурные смены сопровождения, 24 часа, 7 дней в неделю, мы готовы принимать обращения участников рынка и помогать в работе в праздничные и рабочие дни", — добавила она.

Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности ("Союзлегпром") Андрей Разбродин сообщил РИА Новости, что на данный момент существует "ряд технических и смежных сложностей, препятствующих обеспечению максимального эффекта от маркировки и её оперативному внедрению".

"По оценкам представителей предприятий отрасли, значительная часть крупных предприятий готова к процессу введения маркировки, чего нельзя сказать о подавляющем большинстве малых и средних предприятий", — сказал глава "Союзлегпрома".

Разбродин также отметил, что для поддержки отрасли необходимо предусмотреть отсрочку введения ответственности за правонарушения в сфере оборота маркированной продукции, перенести сроки маркировки товарных остатков и рассмотреть возможность прямого госсубсидирования затрат на внедрение маркировки.

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