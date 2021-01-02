МОСКВА, 2 янв – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Россияне, невзирая на продолжающуюся пандемию COVID-19, не отказываются от путешествий, благо средний ценник на них несколько дешевле прошлогоднего. Наиболее выгодными традиционно оказываются поездки после завершения новогодних праздников – если у вас есть возможность и желание, именно к ним стоит присмотреться. Бизнес-туризм в Россию набирает обороты

2020-й для многих стал годом путешествий по России. Станет ли таким же 2021-й – пока непонятно, но уж очевидно, что новогодние праздничные дни во всем мире пройдут не совеем привычно для путешественников. Многие государства до сих пор остаются закрытыми для массового туризма, ряд стран задумываются о повторном локдауне или введении новых ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Нельзя исключать и то, что некоторые регионы России окажутся на карантине.

Согласно практике прошлых лет, россияне на новогодние каникулы чаще всего отправляются либо в путешествие за границу, либо к родственникам и друзьям в другие города России. После их окончания, как правило, спрос падает. Некоторые объединяют отпуск с праздниками и продолжают отдыхать. Упадет ли спрос на поездки в этот раз, и куда все-таки поедут россияне в начале 2021 года, рассказали опрошенные "Прайм" эксперты.

ОТДЫХ В РОССИИ

Самые популярные направления на новогодние праздники 2020, согласно данным Biletix, были внутри России – Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань и Екатеринбург. Средний чек на забронированные в октябре авиабилеты с вылетом в новогодние праздники туда-обратно по России практически не изменился по сравнению с прошлым годом, снизившись с 8 144 до 8 030 рублей.

Ближе к праздникам средняя стоимость авиабилета по России туда-обратно с вылетом в период зимних праздников выросла до 11 600 рублей, и это на 15% меньше, чем в прошлом году (13 700 рублей), приводит данные руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Она не исключает, что после праздничных выходных, когда спрос несколько снизится, выгодных предложений станет больше. Цены будут корректироваться ближе к дате вылета, так как тенденция бронировать билеты незадолго до отправления у путешественников пока сохраняется.

По данным портала OneTwoTrip, россияне активнее всего искали авиабилеты с вылетом в период с 11 по 31 января в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Краснодар, Стамбул, Симферополь, Минеральные Воды, Дубай и Ростов-на-Дону.

"Фактическая средняя цена за авиабилеты по России во второй половине января прошлого года составляла 4 700 рублей на человека, а согласно поисковым запросам средняя стоимость перелёта на аналогичный период в 2021-ом равняется 5 600 рублям", — говорит Шелехова.

Тур в Сочи на 7 дней с перелетом двум москвичам после новогодних праздников, согласно информации на сайте онлайн сервиса для поиска туров Level Travel, обойдется минимум в 14 тысяч рублей. За перелет и отель на 7 ночей два россиянина заплатят минимум 15 тысяч рублей. Семидневный отдых в Казани для двоих будет стоить так же — от 15 тысяч рублей. На скромное путешествие из Москвы в Калининград и отель на 7 ночей двум людям придется потратить 23 тысячи рублей.

ЗАГРАНИЦА ЖДЕТ ТУРИСТОВ

И все же 76% респондентов опроса Biletix не считают внутренний туризм полноценной заменой поездкам за границу.

На данный момент для въезда россиян без обязательного карантина на 14 дней и Россию открыт ряд европейских стран, Япония, Великобритания, Дубай, а также такие популярные курорты – Турция, Танзания, Мальдивы.

В какие-то страны есть прямые рейсы в какие-то, например, Тунис, можно добраться с пересадками.

Наибольший спрос в новогодние праздники и после них будет наблюдаться на доступные страны с точки зрения стоимости отдыха (проживание + перелет) и простоты маршрута (прямой рейс или с пересадками), считает директор по маркетингу Intui travel Алена Балахничева.

Исходя из этих критериев отбора, среди зарубежных стран россиянам наиболее доступны Турция и Египет, считает она.

"Египет, как был одним из самых демократичных по ценам направлением, так и продолжает лидировать. Сложность с рейсами из России только в Каир вполне решаема. Из Каира в Шарм или Хургаду есть местные авиарейсы и можно доехать персональным трансфером", — отмечает она.

Среди пляжных направлений также можно найти хорошие предложения от операторов с чартерами на Занзибар (Танзания) и в Дубай (ОАЭ). Но цены тут все равно гораздо выше турецких. Россия из-за пандемии оценила значимость туризма

В декабре туры в Турцию на двоих на 7 дней на сайте Tutu.ru стартовали от 25 тысяч рублей. Стоимость подобного тура в ОАЭ начиналась с 62 тысяч рублей. Семидневный отдых на Занзибаре (Танзания) сразу после новогодних праздников обойдется паре минимум в 105 тысяч рублей. Самый скромный отдых на Мальдивах для двух россиян начинается от 143 тысяч рублей.

ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ

Но, несмотря на тенденцию к возобновление международного туризма, здоровье в эпоху COVID все же дороже. Поэтому перед поездкой в какую-либо страну необходимо ознакомиться с эпидемиологической ситуацией и санитарными мерами, которые предпринимают местные власти.

Важно учитывать такие показатели, как новые подтвержденные случаи заражения на 1 миллион населения страны, доля позитивных результатов в тестах и количество сделанных тестов на один положительный.

Так, согласно проведенному анализу небольшого перечня стран в ноябре 2020 года, Балахничева выделяет ОАЭ и Турцию, как наиболее эпидемиологически безопасные страны. В середине рейтинговой шкалы Россия, Ямайка и Доминиканская Республика, а также Япония с небольшим отрывом от них.