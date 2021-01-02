ХЕЛЬСИНКИ, 2 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair отказала в пятницу в перевозке более 10 пассажирам из аэропорта Хельсинки-Вантаа в Амстердам из-за отсутствия теста на коронавирус, оформленного в соответствии с требованиями властей Нидерландов, сообщает в субботу газета Helsingin Sanomat.

В соответствии с требованиями, для прибытия в Нидерланды требуется тест об отрицательном результате на коронавирус на английском, немецком, французском, испанском или голландском языках. Сертификаты на финском языке недействительны. Сертификат о вакцинации от COVID можно получить на сайте госуслуг

"У нас есть инструкции от голландских властей о том, какой сертификат будет принят. И, к сожалению, если у клиента нет такого сертификата, мы не сможем принять его на борт", — отметила директор по коммуникациям Finnair Пяйвют Таллквист.

Она также рекомендует перед поездкой ознакомиться с требуемыми документами страны въезда, напоминая, что пассажир сам несёт ответственность за наличие необходимых бумаг. Финляндия продлила ограничения на авиасообщение с Британией

Helsingin Sanomat уточняет, что авиакомпания собирает на своём сайте инструкции и ссылки на решения властей различных стран по требуемым документам и правилам въезда на различные территории, однако не инструктирует клиентов как и где в Финляндии можно получить требуемые бумаги.

"В обязанности авиакомпании не входит давать подробные инструкции по требованиям каждой отдельной страны. Обязанность каждого пассажира — выяснить это", — говорит Таллквист, признавая, что для клиентов компании часто меняющиеся требования стран мира — "настоящие джунгли".

Тем не менее Finnair после данного случая стала напоминать клиентам в текстовых сообщениях и о языковых требованиях к тесту на коронавирус, сообщает издание.

Finnair выполняет один ежедневный рейс между Хельсинки и Амстердамом, три рейса в день выполняет голландская KLM.

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