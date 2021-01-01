МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Госпиталь для больных COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова

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По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 20 007 149.

По информации университета, число жертв COVID-19 в США составляет 346 408.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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