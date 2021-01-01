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Число случаев заражения COVID в США превысило 20 миллионов
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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и... ПРАЙМ, 01.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 20 007 149.
По информации университета, число жертв COVID-19 в США составляет 346 408.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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