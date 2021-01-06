МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Новый, 2021-й, будет для автомобильного рынка России столь же непростым, как и прошедший, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Российский автопром: от ковида до дефицита

Генеральный директор автосалона АвтоDom Андрей Ольховский считает, что рост рынка в последние месяцы — это в том числе удовлетворение платежеспособного спроса будущих периодов, поэтому в 2021 году можно ожидать снижения потребительской активности.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев также настроен пессимистично. "Год будет тяжелый с точки зрения платежеспособного спроса. Повышение утилизационного сбора неизбежно потянет цены вверх, а господдержку придется продлевать", — рассказал он. По словам эксперта, в прошлом году своевременная помощь правительства позволила избежать коллапса отрасли и массовых банкротств дилерских сетей.

"Если сильных колебаний не произойдет, изменение цен будет не таким существенным, как в 2020 году. К настоящему моменту это в среднем плюс 10% и до плюс 30% по отдельным брендам. Если на валютном рынке опять будут резкие взлеты, то участники авторынка неминуемо отреагируют на ситуацию", — дал прогноз аналитик компании JATO Dynamics Сергей Баранов. Выпуск легковых машин в России снизился на пятую часть с начала года

По прогнозу Ольховского, в течение I квартала 2021 года цены по разным брендам и моделям вырастут от 5% до 10%. Гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин считает, что средний рост цен по итогам года составит до 15%.

Бургазлиев отметил, что несмотря на закрытие автосалонов на карантин и рост цен, российский рынок столкнулся с острым дефицитом автомобилей. Виной тому, по его словам, отсутствие грамотного и оперативного планирования в начале года ввиду недостаточно ясной оценки масштабов влияния пандемии на отрасль.

"Как минимум, в I квартале 2021 года сохранится дефицит, который будет сдерживать рост продаж. Дилеры и сейчас могли бы продавать больше автомобилей, если бы они были в наличии", — считает директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский. Он предположил, что рост объема поставок по сравнению с аналогичными периодами текущего года можно ожидать к середине 2021 года. Показатель составит около 6–8% и будет связан с низкой базой.

Петрунин, в свою очередь, настроен более оптимистично и не ожидает острого дефицита автомобилей — баланс будет достигнут за счет сокращения покупательского спроса.

Читайте также:

Минпромторг выделит около 12 миллиардов рублей на поддержку продаж машин