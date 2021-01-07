МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Российским автолюбителям с 1 марта 2021 года будут выдавать диагностические карты технического осмотра в электронном виде. Соответствующие изменения содержатся в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

"Диагностическая карта — документ в электронном виде, а в случаях, предусмотренных настоящим федеральным законом, также на бумажном носителе, оформленный по результатам проведения технического осмотра транспортного средства…, содержащий сведения о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств", — говорится в документе.

Карта будет оформляться в единой автоматизированной информационной системе и храниться не менее пяти лет. Эксперты дали прогноз по ипотечным ставкам в 2021 году

Кроме того, автомобилисты смогут получить бумажную карту по желанию. "По запросу лица, представившего транспортное средство для проведения технического осмотра, оператором технического осмотра выдается диагностическая карта на бумажном носителе, которая заверяется подписью технического эксперта, проводившего техническое диагностирование, и печатью оператора технического осмотра", отмечается в документе.

Платить за электронную диагностическую карту технического осмотра будет не нужно.