МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Илон Маск, эксцентричный исполнительный директор компании Tesla, обошел владельца Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира, передает Агентство Франс Пресс. Снова сменился лидер в списке богатейших россиян по версии Forbes

Маск является крупным акционером компании по производству электромобилей, чьи акции показали резкий рост в прошлом году. CNBC оценил состояние Маска в 185 миллиардов долларов.

Ушедший 2020 год оказался успешным для Tesla. Компания наращивала производство автомобилей, открывала новые заводы и регулярно отчитывалась о прибыли. Всё это привело к росту акций более чем на 700% в течение года, также компания была добавлена ​​в престижный индекс S&P 500.

Состояние Илона Маска, по данным Блумберг, оценивается в 188,5 миллиарда долларов, в то время как у Безоса на полтора миллиарда меньше.

Владелец Amazon возглавлял рейтинг с октября 2017 года.