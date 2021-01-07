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Илон Маск стал самым богатым человеком в мире
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Илон Маск, эксцентричный исполнительный директор компании Tesla, обошел владельца Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира, передает Агентство Франс Пресс. Маск... ПРАЙМ, 07.01.2021
tesla, илон маск, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Илон Маск, эксцентричный исполнительный директор компании Tesla, обошел владельца Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира, передает Агентство Франс Пресс.
Маск является крупным акционером компании по производству электромобилей, чьи акции показали резкий рост в прошлом году. CNBC оценил состояние Маска в 185 миллиардов долларов.
Ушедший 2020 год оказался успешным для Tesla. Компания наращивала производство автомобилей, открывала новые заводы и регулярно отчитывалась о прибыли. Всё это привело к росту акций более чем на 700% в течение года, также компания была добавлена в престижный индекс S&P 500.
Состояние Илона Маска, по данным Блумберг, оценивается в 188,5 миллиарда долларов, в то время как у Безоса на полтора миллиарда меньше.
Владелец Amazon возглавлял рейтинг с октября 2017 года.