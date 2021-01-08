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Бразилия купит 100 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса
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Правительство Бразилии пришло к соглашению о приобретении 100 миллионов доз вакцины против коронавируса, разработанной китайской лабораторией Sinovac и произведенной на местном... ПРАЙМ, 08.01.2021
коронавирус, вакцина, бразилия, новости, бизнес, фармацевтика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 янв — ПРАЙМ. Правительство Бразилии пришло к соглашению о приобретении 100 миллионов доз вакцины против коронавируса, разработанной китайской лабораторией Sinovac и произведенной на местном уровне бразильским Институтом Бутантан, сообщил министр здравоохранения страны Эдуарду Пазуэллу.
"Сегодня мы подписали с Бутантаном контракт на поставку первых 46 миллионов доз к апрелю и еще 54 миллионов в течение года", — заявил министр на пресс-конференции.
Он заверил, что все вакцины Sinovac, которые уже находятся в Институте Бутантан, с этого момента будут включены в Национальную программу иммунизации (PNI) и распределены на справедливой и пропорциональной основе между всеми штатами Бразилии.
По словам министра, Бразилия должна получить еще 254 миллиона доз препарата, разработанного Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca. Они будут произведены в Бразилии Фондом Освальду Круса (Fiocruz). Часть — два миллиона доз — будут завезены уже готовыми из Индии.
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