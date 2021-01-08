СЕУЛ, 8 янв — ПРАЙМ. Компания Apple ведет переговоры с южнокорейской Hyundai Motor о сотрудничестве в разработке электромобилей, на сообщении об этом акции Hyundai взлетели на 19%, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление компании.

"Hyundai находится на начальном этапе переговоров с Apple о сотрудничестве в разработке электромобиля, но решение еще не принято", — заявил представитель компании.

Hyundai Motor планирует выпустить первую полностью электрическую модель IONIQ 5 в этом году. Автомобиль будет использовать собственную платформу производителя под названием electric-global modular platform (E-GMP). Ее аккумулятор позволит преодолевать более 500 километров на одном заряде и будет заряжаться до 80% в течение 18 минут.

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В начале января председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон заявил, что 2021 год станет "поворотным пунктом", который определит будущий рост корпорации, и что Hyundai Motor сосредоточится на увеличении своей доли на рынках экологически чистых автомобилей.

В декабре агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Apple намерена к 2024 году произвести самоуправляющийся пассажирский электромобиль. Основой стратегией Apple должно стать производство нового вида батарей, которые сильно снизят цены на них.

Компания начала заниматься разработкой собственного автомобиля еще в 2014 году в рамках проекта известного как Project Titan, позже стало известно, что это будет автопилотный электромобиль. Агентство Рёнхап отмечает, что Apple ведет переговоры с рядом ведущих производителей автомобилей по сотрудничеству в создании электромобиля.