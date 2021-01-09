ВАШИНГТОН, 9 янв — ПРАЙМ. Компания Boeing в курсе сообщений о крушении, предположительно, лайнера Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air вблизи Джакарты, работает над получением большего количества информации, сообщила РИА Новости представитель компании Дана Саллум.

"Мы в курсе о сообщениях СМИ из Джакарты и внимательно следим за ситуацией. Мы пытаемся собрать больше информации", — заявила агентству представитель компании. Индонезийский Boeing с десятками пассажиров на борту упал в воду

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По его словам, на борту находились в общей сложности 65 человек, среди них 53 пассажира и 12 членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.