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В Москве количество ДТП с погибшими снизилось на 16% в 2020 году
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Количество ДТП с погибшими за 11 месяцев в 2020 году в Москве снизилось почти на 16%, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "За 11 месяцев количество ДТП с... ПРАЙМ, 10.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Количество ДТП с погибшими за 11 месяцев в 2020 году в Москве снизилось почти на 16%, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"За 11 месяцев количество ДТП с погибшими снизилось почти на 16% — на дорогах погибло на 61 человека меньше, чем в 2019 году", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году в столице появились около 500 новых "умных" перекрестков. Благодаря этому водители проезжают перекрестки на 15-20% быстрее. Также в прошедшем году появилось более пяти километров временных велополос, около пяти тысяч парковочных мест, еще в пяти округах заработал грузовой каркас.
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