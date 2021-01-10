МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Количество ДТП с погибшими за 11 месяцев в 2020 году в Москве снизилось почти на 16%, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Авто в Новый год чаще попадают в ДТП, но реже получают бутылкой по капоту

"За 11 месяцев количество ДТП с погибшими снизилось почти на 16% — на дорогах погибло на 61 человека меньше, чем в 2019 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году в столице появились около 500 новых "умных" перекрестков. Благодаря этому водители проезжают перекрестки на 15-20% быстрее. Также в прошедшем году появилось более пяти километров временных велополос, около пяти тысяч парковочных мест, еще в пяти округах заработал грузовой каркас.

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